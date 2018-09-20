ABD'de ikinci silahlı saldırı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 19 Eylül (DHA) - ABD\'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Masontown kentinde bir adliyede meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin polis olduğu belirtildi.

Wisconsin eyaletine bağlı Middletown kentinde bir işyerinde meydana gelen silahlı saldırıda da, aralarında saldırgan olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Bölgedeki okullar da giriş-çıkışa kapatılırken, Middletown polisi, halka kapılarını kimseye açmama çağrısı yapmıştı.

