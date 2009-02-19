ABD’de ikinci Madoff skandalı

Şirketin yönettiği varlıkların değeri ise 50 milyar doları buluyor

Venezuela yolsuzlukla suçlanan Stanford'un bankasına el koydu

Peru da Stanford’un Lima’daki faaliyetlerini durdurdu

SEC yetkililerinden Rose Romero soruşturma hakkında, “Dünya çapına yayılmış, devasa büyüklükte bir dolandırıcılık vakasını araştırıyoruz” dedi. SEC, Allen Stanford’a ait ve Antigua adasına kayıtlı Stanford International Bank (SIB) ve gruba bağlı yatırım danışmanlığı ile aracı kurumları araştırma altına aldı. Bankanın 131 ülkede, 30 bin müşterisi bulunduğu ve varlıkları toplamının 8.5 milyar dolar olduğu belirtildi.Stanford’ın mal varlığı hakkında dondurma kararı alındı. Allen Stanford ile 50 milyar dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında aralık ayında inceleme başlatılan Bernard Madoff arasında benzerlik kuruluyor.Venezuela, ABD'de hakkında yolsuzluk suçlaması bulunan milyarder iş adamı Allen Stanford'un bankasına el koydu.Bir hükümet kaynağının verdiği bilgiye göre, Allen Stanford'un Venezuela'daki yerel bankası "Stanford Bankası Venezuela"nın mudileri, yine aynı iş adamının sahip olduğu "Stanford Uluslararası Bankası"ndaki (SIB) dolandırıcılık haberlerinden duydukları endişe üzerine bu küçük yerel bankadaki paralarını son günlerde çekmeye başladı.Sanayi yetkilileri, bu küçük yerel bankanın mevcut mal varlıklarının diğer büyük bankadan ayrı olduğunu belirtmelerine rağmen hükümet mudileri yatıştırmak amacıyla "bankanın durumunun iyi olduğu" açıklamasını yaptı.Ancak bu açıklamaya rağmen yetkililer dün bankayla ilgili önlem almak zorunda kaldı.Dünya bankacılık sistemini suçlayan Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez geçen yıl, başarısız olacak herhangi bir bankayı maddi olarak desteklemektense el koyabileceğini söylemişti.ABD sermaye piyasaları düzenleme kurulu (SEC), Stanford ve iki yöneticisi hakkında banka mevduatlarıyla dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.Allen Stanford'ın sahibi olduğu Antigua adasına kayıtlı SIB'nin 131 ülkede 30 bin müşterisi bulunduğu ve varlıklarının toplamının 8,5 milyar dolar olduğu belirtiliyor.Peru'nun denetleme otoritesi Conasev'den yapılan açıklamada, Stanford Mali Grubu'nun (Stanford Financial Group) yerel bürolarının faaliyetlerinin 30 gün için askıya alındığı duyuruldu.Conasev, endişeli yatırımcıların dün başkent Lima'da Stanford'un bürosu önünde kuyruk oluşturmasından sonra müşterilerin paralarını geri almalarının sağlanmaya çalışılacağını kaydetti.ABD'de 8,5 milyar dolarlık dolandırıcılık skandalının baş aktörü Allen Stanford'un Peru'daki şirketinin mal varlığının 2,1 milyon dolar olduğu belirtiliyor.