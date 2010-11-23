-ABD'DE İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI GERİLEDİ WASHINGTON (A.A) - 23.11.2010 - ABD'de ekim ayında ikinci el konut satışları yüzde 2,2 oranında geriledi. Ulusal Emlakçılar Derneği, ikinci el konut satışlarının geçen ay yüzde 2,2 düşerek, yıllık bazda 4,43 milyon adet olduğunu açıkladı. Ekim ayında ikinci el konut satışlarının 4,49 milyon adet olması bekleniyordu. Satış koşullarının zayıf ve satılık konut sayısının fazla olması nedeniyle geçen ay ortalama konut satış fiyatı, geçen yıla göre yüzde 0,9 gerileyerek, 170 bin 500 dolar oldu. ABD'de ikinci el konut satışları temmuz ayında 15 yılın en düşük seviyesine indikten sonra ağustos ve eylül aylarında artmıştı. Ekim ayındaki ikinci el konut satışları, yıllık bazda 7,25 milyon adet konutun satıldığı Eylül 2005 döneminin yüzde 38,9 oranında gerisinde bulunuyor. Bu arada Federal Mevduat Sigortası Fonu (FDIC) yaptığı açıklamada, Temmuz-Eylül döneminde sorunlu banka sayısının 860'a yükseldiğini bildirdi. Bir önceki çeyrekte bu rakam 829 olarak açıklanmıştı. FDIC, aynı dönemde bankaların 14,5 milyar dolar kar ettiğini de belirtti. Üçüncü çeyrekte bankalar, geçen yıla göre 2 milyar dolar daha fazla kar etti. Bankalar önceki çeyrekte ise 21,4 milyar dolar kar etmişti. ABD'de bu yıl kapanan banka sayısı 19 Kasım itibariyle 149 olmuştu.