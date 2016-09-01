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Dünya

ABD'de iki uçak havada çarpıştı; 5 ölü

Kaza anında havanın açık olduğu ve çarpışmanın nedeninin henüz belirlenemediği öğrenild

01 Eylül 2016 11:36

ABD'nin Alaska eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Alaska Ulusal Muhafızları, içinde üç kişi bulunan "Cessna 208 Caravan" tipi uçakla irtibatın kesilmesinin ardından  bölgede arama başlattı.

NTV'nin haberine göre, aynı dakikalarda, iki kişiyi taşıyan "Piper PA-18 Super Cub" tipi bir uçakla da irtibatın kesilmesi üzerine bu uçakların çarpışmış olabileceği değerlendirildi.

Aramalar sonucu iki uçağın enkazı, Bethel kentinin yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, söz konusu uçaklarda bulunan 5 kişinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Kaza anında havanın açık olduğu ve çarpışmanın nedeninin henüz belirlenemediği öğrenildi.

Ulusal Ulaştırma ve Güvenlik İdaresi'nden (TSA) görevliler, kazanın nedeninin araştırılması için bölgeye gönderildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri henüz açıklanmadı.

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