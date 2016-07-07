ABD'de iki polisin bir siyahı vurarak öldürdüğünü 'kanıtlayan' yeni görüntüler ortaya çıktı

ABD'nin Louisiana eyaletinde iki beyaz polisin bir siyahı yere yatırıp silahla vurarak öldürdüğü olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Videoda Sterling'in polis tarafından yere yatırıldığı birkaç el ateş edilerek öldürüldüğü görülüyor. Kayıtlardaki ateş seslerinin bir kısmı görüntüler başka yöne kaydığı sırada duyuluyor.

Birkaç saniye sonra da polis memurlarından biri, yerde göğsü kanlı halde yatan siyah adamın pantolonundan bir şey çıkarırken görülüyor.

Polis, 37 yaşındaki beş çocuk babası Sterling'in silahlı olduğunu söylüyor.

Görüntüler, dükkânın sahibi Abdullah Muflahi tarafından The Daily Beast sitesine verildi.

Muflahi, görüntülerin siyah adamın vurulduğu sırada polislere herhangi bir tehdit oluşturmadığının kanıtı olduğunu ifade etti.

The Daily Beast'e konuşan Muflahti, "Kâbustu, kâbustu, hâlâ uyanmayı bekliyorum" dedi.

Emniyet yetkilileri, bir kişinin silahla başka birini tehdit ettiği ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini kaydediyor ancak Muflahti, hiç kimsenin silah doğrultmadığını söyledi.

"Bana hiçbir şey söylemedi, genellikle bir şey olursa söyler" diyen Muflahi, Stering için "O böyle biri değil. Silahını çıkarması için çok büyük bir sorun olması lazım" diye konuştu.

Protesto edildi

Diğer yandan olay, ikinci gününde de yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Öldürülen Alton Sterling'in yakınları ve arkadaşları, salı sabahı olayın yaşandığı Baton Rouge'daki dükkânın dışında toplandı.

Protestolara ikinci gününde yaklaşık 200 kişi katıldı. Philadelphia'daki gösterilerde de 75 kişinin otoyolları kapattığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Image captionAlton Sterling'in 15 yaşındaki oğlu Cameron Sterling'i arkadaşları yatıştırmaya çalıştı.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, soruşturmaya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve eyalet polisinin de dahil olacağını açıkladı.

Louisiana Emniyeti sözcüsü Jean McKeely, polislerin, dükkanın önünde CD satan bir adamın başka birini silahla tehdit ettiği ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini belirtti.

Otopsi raporu, Sterling'in göğsünden ve sırtından aldığı kurşun yaraları nedeniyle öldüğünü ortaya koydu.

Sterling'in eşi yaptığı açıklamada kocasının yalnızca 'çocuklarına bakmak için ekmek parası peşinde olduğunu' söyledi.

İki polis de olaydan sonra aktif görevden uzaklaştırıldı.

ABD'de bir yılda 1000'e yakın kişi polisin açtığı ateşte öldü. Ölenlerin çoğu siyah Amerikalılar.