ABD'de iki kişiyi rehin alan 107 yaşındaki şüpheli öldürüldü

ABD'nin Arkansas eyaletinde polis, iki kişiyi silah zoruyla rehin aldığı belirtilen 107 yaşındaki bir şüpheliyi öldürdü.

Pine Bluff kentindeki olayda, Monroe Isadore adlı şüphelinin iki kişiyi silahla tehdit ettiği ihbarı üzerine polisin bir eve çağrıldığı belirtildi.

Polisin rehinelerin güvenliğini sağladıktan sonra kendisini yatak odasına kilitleyen şüpheliyi tutuklamaya çalıştığı, polis odaya girmeye çalışırken ateş açan Isadore'un çatışmada vurulduğu açıklandı.

Olayda polis memurlarından yaralanan olmadığı kaydedildi.

Polis yetkilileri, Isadore ile konuşmaya çalıştıklarını, ancak üzerlerine ateş açması sonucu takviye ekip istemek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Gözyaşartıcı gaz kullanarak 107 yaşındaki Isadore'u odadan çıkartmaya çalıştıklarını söyleyen yetkililer, şüphelinin ateş açması sonucu polisin karşılık verdiğini ve Monroe Isadore'un öldürüldüğünü vurguladılar.

BBCTürkçe