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Dünya

ABD'de iki kadın kilisede esrarlı kek satarken yakalandı

ABD'nin Georgia eyaletindeki kilisede esrarlı kek ve şekelerlemeler satan iki kadın gözaltına alındı

19 Eylül 2018 17:04

Savannah polisinin açıklamasına göre, Ebony Cooper ve Leah Pressley adlı zanlılar, kilisede yerel girişimciler için düzenlenen bir etkinlikte tezgah açtı. Kadınların etkinlikten sonra gözaltına alındığı ve uyuşturucu satma suçundan yargılanacakları açıklandı.

Polisin Facebook'taki açıklamasına göre, sosyal medyada marihuana ve tetrahidrocannabinol (THC) içeren yiyecekler sattıkları tespit edilen zanlılar izlemeye alındı ve kilisede yakalandı.

Açıklamada, kilisenin 'bu yasadışı ticaretten haberi olmadığı' belirtildi.

 

 

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