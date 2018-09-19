ABD'de iki kadın kilisede esrarlı kek satarken yakalandı

Savannah polisinin açıklamasına göre, Ebony Cooper ve Leah Pressley adlı zanlılar, kilisede yerel girişimciler için düzenlenen bir etkinlikte tezgah açtı. Kadınların etkinlikten sonra gözaltına alındığı ve uyuşturucu satma suçundan yargılanacakları açıklandı.

Polisin Facebook'taki açıklamasına göre, sosyal medyada marihuana ve tetrahidrocannabinol (THC) içeren yiyecekler sattıkları tespit edilen zanlılar izlemeye alındı ve kilisede yakalandı.

Açıklamada, kilisenin 'bu yasadışı ticaretten haberi olmadığı' belirtildi.