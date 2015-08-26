ABD'de iki gazeteci canlı yayında öldürüldü



WDBJ7 televizyon kanalı, Virginia eyaletinde bir alışveriş merkezi ve dinlenme parkında röportaj yapan iki gazetecinin saldırıya uğradığını duyurdu. 24 yaşındaki kadın muhabir ile 27 yaşındaki kameramanın sabah WDBJ7 kanalında sabah programı sırasında röportaj yaptıkları sırada vurulduğu açıklandı. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Televizyon kanalının yöneticisi Jeff Marks yaptığı açıklamada, 'Neden, niçin böyle bir saldırının düzenlendiğini bilmiyoruz. Katil ya da katillerin kim olduğunu da' dedi.

Görgü tanıkları 24 yaşındaki gazetecinin kameramanla birlikte vatandaşlarla turizm üzerine röportaj yaptığı sırada aniden silah sesleri duyduklarını belirttiler. ABD polisi sekiz el ateş edildiğini açıkladı. Saldırının olduğu yerde bazı caddeleri trafiğe kapatan polis, saldırganı arıyor.