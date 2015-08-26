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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de iki gazeteci canlı yayında öldürüldü

ABD'de WDBJ7 kanalında çalışan iki gazeteci canlı yayında vatandaşlarla söyleşi yaparken vurularak öldürüldü. Saldırgan kaçtı.

26 Ağustos 2015 20:44


WDBJ7 televizyon kanalı, Virginia eyaletinde bir alışveriş merkezi ve dinlenme parkında röportaj yapan iki gazetecinin saldırıya uğradığını duyurdu. 24 yaşındaki kadın muhabir ile 27 yaşındaki kameramanın sabah WDBJ7 kanalında sabah programı sırasında röportaj yaptıkları sırada vurulduğu açıklandı. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Televizyon kanalının yöneticisi Jeff Marks yaptığı açıklamada, 'Neden, niçin böyle bir saldırının düzenlendiğini bilmiyoruz. Katil ya da katillerin kim olduğunu da' dedi.

Görgü tanıkları 24 yaşındaki gazetecinin kameramanla birlikte vatandaşlarla turizm üzerine röportaj yaptığı sırada aniden silah sesleri duyduklarını belirttiler. ABD polisi sekiz el ateş edildiğini açıkladı. Saldırının olduğu yerde bazı caddeleri trafiğe kapatan polis, saldırganı arıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD WDBJ7VirginiaWDBJ7Jeff MarksDeutsche Welle Türkçe Reuters HT/AG

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