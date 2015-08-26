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Dünya

ABD'de iki gazeteci canlı yayında öldürüldü!

Associated Press, hayatını kaybeden gazetecilerin adını Alison Parker ve Adam Ward olarak duyurdu

26 Ağustos 2015 19:11

ABD'nin Virginia eyaletinde yayın yapan WDBJ7'de çalışan iki gazeteci canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü. Bir alışveriş merkezinde röportaj yapan gazetecilerin isimleri, Alison Parker (24) ve Adam Ward (27) olarak açıklandı. İki gazeteciyi öldüren Vester Flanagan'ın televizyonun eski muhabiri olduğu öğrenildi. Flanagan, cinayetin ardından kendini vurarak öldürdü.

Kanal yöneticisi Jeffrey Marks, muhabir Parker ve kameraman Ward'un öldürüldüğü saldırının neden gerçekleştirildiğini bilmediklerini belirtti. Marks, "Şüpheli ya da katlinin kim olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Düzenlenen saldırıda öldürülen kameraman Adam Ward'ın kamerası, katilin görüntüsünü de yakaladı. Franklin County'deki Bridgewater Plaza adlı alışveriş merkezinde gerçekleşen saldırının faili kameralara böyle yansıdı:

Görüntülerde, turizm hakkında röportaj yaptığı esnada gülümseyen muhabirin silah sesini duymasıyla çığlık attığı görülüyor. Sekiz el silah sesi duyulduktan sonra canlıe yayın kesilerek stüdyoya dönülüyor. Sunucunun korkunç olay karşısında şaşkınlığını gizleyemediği yüzünden okunuyor.

 

 

Katil eski muhabir

 

İki gazeteciyi öldüren Vester Flanagan'ın televizyonun eski muhabiri olduğu öğrenildi. Flanagan, cinayetin ardından kendini vurarak öldürdü.

 

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