ABD'de iki eşcinsel asker tutuklandı

T24 - Amerikan ordusunun uygulamalarını eleştiren iki eşcinsel asker, kendilerini Beyaz Saray parmaklıklarına kelepçeledikten sonra tutuklandı.



Voice of America'nın haberine göre Irak muharibi Teğmen Dan Choi’nin, geçen yıl eşcinsel olduğunu açıkladığı için ordudan ihraç edilmesi yönünde işlem başlatıldı. Choi, Amerika’nın itibarlı harp akademisi West Point mezunu.



Amerikan ordusunda cinsel tercihlerini açıklamadıkları sürece eşcinsellerin askerliklerini devam ettirebilecekleri yolundaki yasa, 1993 yılından bu yana yürürlükte bulunuyor.