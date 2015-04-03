ABD'de iki ay önce denizde kaybolan adam sağ bulundu

ABD'de iki ay önce teknesiyle balığa çıktıktan sonra kaybolan bir kişi, ters dönmüş teknesi üzerinde, çiğ balık yiyip, yamur suyu içerek sağ kalmış halde bulunarak kurtarıldı.

37 yaşındaki Louis Jordan isimli denizci, Kuzey Carolina sahilinin 320 kilometre açığında oradan geçmekte olan bir Alman tankeri tarafından farkedildi.

Jordan teknesi ile balık tutmak için denize açıldığında tarih 27 Ocak'tı.

10 metre boyundaki teknesi ters dönen Jordan, bulunduğunda tekne gövdesinin üzerindeydi.

Ailesi Jordan için kayıp ihbarını Ocak ayı sonunda yapmış.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, kurtarıldıktan sonra babasıyla Alman tankerinden telefonla konuşan denizci, konuşmanın ses kaydından babasından eve dönemediği için özür dilerken duyuluyor.

Babası ise denizciye "Seni kaybettiğimi düşündüm" dedi.

ABD sahil güvenliği bir helikopterle Jordan'ı tankerden alarak hastaneye götürdü.

Teknenin neden ters döndüğü henüz bilinmiyor ancak ABD medyası teknenin direğinin ikiye bölünmüş olduğunu söyledi.

Daha önce bu kadar uzun süre sonunda hayatta kalan kişi bilinmiyor.