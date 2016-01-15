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Dünya

ABD'de iki askeri helikopter çarpıştı

Kazanın sebebine veya olayda kurtulanların bulunup bulunmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı

15 Ocak 2016 23:03

ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait iki helikopterin Hawaii açıklarında gece eğitimi esnasında çarpıştığı bildirildi. Kazanın sebebine veya olayda kurtulanların bulunup bulunmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, helikopterlerin enkazına ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait 12 mürettebat taşıyan iki helikopter, Hawaii’ye bağlı Oahu adası açıklarında gece eğitimi esnasında çarpıştı. Kazanın sebebine veya olayda kurtulanların bulunup bulunmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, helikopterlerin enkazına ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi. CH-53s tipi hava taşıtlarının Hawaii’deki ABD Deniz Piyade Birliği üssünden havalandığı bilgisini veren Deniz Yüzbaşı Timothy Irish, arama kurtarma faaliyetlerinin sabahın erken saatlerinden itibaren sürdüğünü belirtti. Irish, sahil güvenliğe ait bir helikopterin ve C-130 tipi askeri uçağın kıyıdan yaklaşık 4 km ötede bir enkazı tespit ettiğini aktardı. Ancak bölgedeki şiddetli rüzgarın ve oluşan dalgaların çalışmaları güçleştirdiği ifade edildi.

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