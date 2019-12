-ABD'de iftar vakti NEW YORK (A.A) - 15.08.2011- ABD'nin New Jersey eyaletinde, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Paterson ve Clifton gibi şehirlerde bulunan camilerde Ramazan ayında toplu iftar yemekleri veriliyor. Ana vatanlarından binlerce kilometre uzakta yaşayan Türkler, Ramazan coşkusunu Türkiye'yi aratmayacak şekilde yaşıyor. Türkler, Ramazan vesilesiyle buluştukları iftar sofrasında beraber yemek yemenin tadına varıyor. Hayırseverlerin sponsorluğunda her gün Paterson'daki Ulu Cami'de yaklaşık 400, Karaçay Türkleri Camii'nde 150 ve Clifton'daki Yeni Dünya Camii'nde 150 kişiye iftar yemeği veriliyor. İftar öncesinde el birliğiyle yemek hazırlıklarını tamamlayan Türkler, zaman zaman yemeklerini Müslüman olan başka ülke vatandaşlarıyla da paylaşıyor. Adeta büyük bir aile havasında geçen iftar yemekleri ABD'de yaşayan Türkleri birbirine daha sıkı bağlarla bağladığı gibi, bu ülkede doğan yeni nesile de Türk kültürünü daha yakından tanımaları fırsatı veriyor. Ramazan ayı nedeniyle Yeni Dünya Camii'nde verilen iftar yemeğinin dağıtımına yardım eden Okan Çağar, her gün yaklaşık 150 kişiye yemek verdiklerini, bu sayının zaman zaman 200'e çıktığını söyledi. ABD'ye 1989 yılında gelen Cem Karadeniz ise ''Ramazan aylarını genelde Müslümanlarla birlikte geçiriyoruz. Ailelerimiz için bir arada olmak, bu ortamı yaşamak çok önemli. Sadece Türkiye'den uzağız, hasretiz. Bir o eksiğimiz var, ama Ramazanı çok hayırlı bir şekilde geçirdiğimize inanıyorum'' dedi. Karadeniz, ABD'deki Türklerin birlikte olduğu son yıllarda birlik ve beraberliğin de arttığının altını çizdi. ABD'ye 7 yıl önce gelen Hatice Tekin, ''Ramazan ayımız birlik beraberlik içinde, dolu dolu geçiyor'' diye konuştu. Elif Kasapoğlu da Amerika'da doğup büyüdüğünü kaydederek, ''Burada doğmama rağmen, Razaman aylarında kendimi Türkiye'deymiş gibi hissediyorum. Orucu Türkiye'de açamasak bile burada herkes Türk. İftarımızı hep beraber açıyoruz. Türk olduğum için, Müslüman olduğum için gurur duyuyorum'' diye konuştu. Annesinin Türk, babasının Pakistanlı olduğunu söyleyen Selman Minhaz ise ''Buradaki hava inanılmaz. Aynı çatı altında hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bir aile gibiyiz'' dedi. -66 yaşında 400 kişiye yemek yapıyor- Paterson'daki Ulu Cami'de verilen iftar yemeğini hazırlayan 66 yaşındaki Kezban Sözer, ''Kezban Ana'' olarak biliniyor. 1985 yılında geldiği ABD'de, çalıştığı triko fabrikasından emekli olan Kezban Ana, özel günlerde 700 kişiyi bulan iftar sofralarına 4-5 çeşit yemek yapıyor. Kezban Ana, yaklaşık 15 yıldır Ulu Cami'de verilen iftar yemeklerini hazırlıyor. Camide orucunu açanlardan İlyas Angün, ''Orucumuzu tutuyoruz. Ramazan'da burada her gün iftar var'' dedi. ABD'ye 21 yıl önce geldiğini ve 3 oğlu ile burada yaşadığını sözlerine ekleyen Angün, Türkiye'ye dönme niyetinde olduğunu kaydetti. Engin Kocabaş da ''Ramazanımız toplu bir şekilde geçiyor. Kalabalık olduğumuz için iftarlar daha güzel oluyor. O yüzden burayı tercih ediyoruz. Türkiyeyi aratmayacak bir ortam var. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz'' diye konuştu. İnşaat mühendisi Bahadır Ekinci ise toplu iftarlar nedeniyle oluşan Ramazan ortamının aynen Türkiye'deki gibi olduğunu söyledi. ABD'ye 4 yıl önce gelen 54 yaşındaki Kemal Öztürk, ''Ramazan çok güzel geçiyor. Gurbet ve Somali'deki açlık olmasa daha da güzel olacak'' dedi. Öztürk, Somali'ye yardımda bulunduklarını ve bulunmaya devam edeceklerini belirtti. Arzu Subaşı, ''Uzakta Ramazan geçirmek hem güzel, hem de değil. Burada sevdiklerimizden ayrı, ezan sesi duymadan Ramazan geçirmek biraz tuhaf oluyor, ama yine de güzel geçiyor. Buradaki Türkler gelenek ve göreneklerimizden vazgeçmiyor. Bize aynı duyguları tattırıyorlar'' diye konuştu. Ulu Cami Dernek Başkanı Özkan Karaçay da iftar yemeklerini Ramazan ayı boyunca devam ettirmeyi planladıklarını ifade etti. Bu arada, Paterson'daki Karaçay Türkleri Camii Dernek Başkanı Kadir Taşkın ise Ramazan ayını Türkiye'deki ortamı aratmayacak şekilde yaşamaya ve yaşatmaya çalıştıklarını anlattı. Taşkın, ''Ramazan ayı boyunca sponsorların destekleriyle her gün 150 kişiye iftar vermekteyiz. Buradaki iftarlarda yemekten ziyade Türk topuluğunun bir araya gelmesi bizleri daha mutlu etmekte'' dedi. Karaçay Türkleri Camii din görevlisi Cihan Yalçınkaya, ''4 yıllık görevim süresi içinde Ramazanlar ayrı bir mutluluk ve huzur içinde geçirdik. Camilerimiz bizim çocuklarımız için memleketimizden uzaktaki oyun alanları. Çocukların kaynaştıkları bahçeler. Hele hele Ramazan gibi dönemlerde gurbet ellerde, biz büyükler için bir İstanbul anlamına geliyor'' diye konuştu.