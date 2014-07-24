ABD’de idam mahkûmunun ölümü iki saat sürdü

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Arizona eyaletinde iki cinayetten suçlu bulunan Joseph Wood'un idamı zehirli iğneyle gerçekleştirilmek istendi. Zehirli iğnenin mahkûmu birkaç dakika içerisinde öldüreceği varsayılırken, mahkumun 117 dakika boyunca can çekiştiğinin iddia edilmesi, ABD’deki idam cezalarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Arizona Valisi Jan Brewer idam süreci hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Brewer daha önce ise "Görgü tanıkları ve tıbbi raporlara göre Wood acı çekmedi. Bu, Wood'un kurbanlarına yaşattığı dehşet verici korkunç acılar ve kurbanların ailelerinin bir ömür yaşadığı acıyla kıyaslanamaz" demişti. Ancak eyalet yetkilileri, Wood'un zehirli karışımın şırıngayla zerkedilmesinden sonra 117 dakika boyunca can çekiştiğini iddia etti.

Zehirli iğnenin birkaç dakika içinde idam mahkûmlarını öldüreceği varsayılıyor. Ancak Arizona'daki olay, bu yıl ABD'de mahkûm uzun süre can çekiştiği ikinci infazı oldu ve insan hakları örgütleri ile idam cezası karşıtları ayağa kalktı. New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch, Joseph Wood'un çektiği acının herkesi düşündürmesini dilediğini bildirdi.

Wood'un avukatları, infazın 10 dakika sürmesi gerektiğini, 55 yaşındaki müvekkillerinin ise ölmeden önce yaklaşık 600 kez nefesinin kesildiğini belirtiyor.

Yüksek Mahkeme infazı durdurmadı

Joseph Wood, 1989 yılında ayrıldığı kız arkadaşı Debra Dietz'i ve kız arkadaşının babası Eugene Dietz'i öldürmekten suçlu bulunmuştu. Kurbanların aileleri ise Wood'un eleştirilen infaz yöntemine ilgisiz kaldı. Wood'un avukatları infazdan önce, kullanılacak zehirli iğnedeki ilaçların üretildiği firmalarının açıklanması için Arizonalı yetkililere baskı uyguluyordu.

Fakat ABD Yüksek Mahkemesi infazın gerçekleşmesi kararına vardı. Arizonalı yetkililer, Wood'un avukatlarına zehirli iğnede midazolam ve hidromorfon karışımın kullanılacağını söyledi, fakat ayrıntı vermeyi reddetti. Yetkililer üretici firmanın adını da açıklamadı.