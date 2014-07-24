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Dünya

ABD'de idam mahkûmunun infazı iki saat sürdü

Wood'un avukatları ise, infazın 10 dakika sürmesi gerektiğini söylüyor ve 55 yaşındaki müvekkillerinin ölmeden önce yaklaşık 600 defa nefesinin kesildiğini belirtiyor

24 Temmuz 2014 11:19

ABD'nin Arizona eyaletinde iki cinayetten suçlu bulunan idam mahkûmu Joseph Wood'un zehirli iğneyle infazı yaklaşık iki saat sürdü.

Mahkûmun avukatları, müvekkillerinin infaz sırasında 'bir saatten uzun süre solunum yetmezliği yaşadığı' gerekçesiyle idamın ertelenmesi talebinde bulundu, fakat Arizona Valisi Jan Brewer, mahkûmun 'yasalara uygun şekilde infaz edildiğini' belirtip inceleme yapılması talimatı verdi.

Vali Brewer, "Görgü tanıkları ve tıbbi raporlara göre Wood acı çekmedi. Bu, Wood'un kurbanlarına yaşattığı dehşet verici korkunç acılar ve kurbanların ailelerinin bir ömür yaşadığı acıyla kıyaslanamaz" dedi.

Wood'un avukatları ise, infazın 10 dakika sürmesi gerektiğini söylüyor ve 55 yaşındaki müvekkillerinin ölmeden önce yaklaşık 600 defa nefesinin kesildiğini belirtiyor.

Wood, 1989 yılında ayrıldığı kız arkadaşı Debra Dietz'i ve kız arkadaşının babası Eugene Dietz'i öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Kurbanların aileleri ise Wood'un eleştirilen infaz yöntemine ilgisiz kaldı.

 

İlaç firmasının adı açıklanmadı

 

Richard Brown, "Bu adan korkunç cinayetler işledi, siz ise 'ilaçlarla ilgili endişelenmeliyiz' diyorsunuz. Neden tek bir kurşunla öldürmediler ki?" dedi.

Wood'un avukatları infazdan önce kullanılacak zehirli iğnedeki ilaçların üretildiği firmalarının açıklanması için Arizonalı yetkililere baskı uyguluyordu.

Fakat ABD Yüksek Mahkemesi infazın gerçekleşmesi kararına vardı.

Arizonalı yetkililer, Wood'un avukatlarına midazolam ve hidromorfon karışımın kullanılacağını söyledi fakat ayrıntı vermeyi reddetti. Yetkililer üretici firmanın adını da açıklamadı.

 

BBCTürkçe

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