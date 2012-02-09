ABD'de idam mahkumu infaz edildi

T24 - ABD'nin Mississippi eyaletinde 17 yıl önce iki kişiyi öldüren idam mahkumunun cezası zehirli iğneyle infaz edildi.





38 yaşındaki Edwin Hart Turner, arkadaşı Paul Murrell Stewart ile birlikte 1995 yılının Aralık ayında çeşitli benzin istasyonlarında hırsızlık yaparken Eddie Brooks ve Everett Curry öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilmişti.





Olay sırasında 17 yaşında olan Stewart, Turner'a karşı ifade vermiş ve ömür boyu hapse mahkum olmuştu.





Turner'ın avukatları, müvekkillerinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürerek mahkemeden idamı durdurmasını talep etmiş ancak talepleri reddedilmişti.





Yetkililer, Brooks ve Curry'nin yakınlarından bazılarının Turner'in infazına tanıklık ettiğini açıkladı.