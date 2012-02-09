T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de idam mahkumu infaz edildi

ABD'nin Mississippi eyaletinde 17 yıl önce iki kişiyi öldüren idam mahkumunun cezası zehirli iğneyle infaz edildi.

09 Şubat 2012 02:00

T24 - ABD'nin Mississippi eyaletinde 17 yıl önce iki kişiyi öldüren idam mahkumunun cezası zehirli iğneyle infaz edildi.


38 yaşındaki Edwin Hart Turner, arkadaşı Paul Murrell Stewart ile birlikte 1995 yılının Aralık ayında çeşitli benzin istasyonlarında hırsızlık yaparken Eddie Brooks ve Everett Curry öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilmişti. 


Olay sırasında 17 yaşında olan Stewart, Turner'a karşı ifade vermiş ve ömür boyu hapse mahkum olmuştu.  


Turner'ın avukatları, müvekkillerinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürerek mahkemeden idamı durdurmasını talep etmiş ancak talepleri reddedilmişti.  


Yetkililer, Brooks ve Curry'nin yakınlarından bazılarının Turner'in infazına tanıklık ettiğini açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24