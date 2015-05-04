ABD'de Hz. Muhammed karikatürleri sergisi önünde çatışma: İki ölü

ABD'nin Texas Eyaleti'nin Dallas kentinde, İslam karşıtı eylemlerle gündeme gelen Amerikan Özgürlük Koruma İnisiyatifi'nin (American Freedom Defense Initiative) düzenlediği Hz. Muhammed konulu karikatür yarışmasının gerçekleştirildiği salonun dışında silahlı çatışma yaşandı.

Salonun bulunduğu Garland bölgesi polisinden yapılan açıklamada, bir otomobildeki iki kişinin salonun dışında bulunan güvenlik görevlilerine ateş açtığı, polislerin karşılık vermesi sonucu iki saldırganın öldürüldüğü, bir güvenlik görevlisinin ise yaralandığı belirtildi.



Açıklamada, saldırının Curtis Culwell Center'da düzenlenen karikatür yarışmasıyla ilgisi olup olmadığı ve saldırganların kimliği konusunda bilgi verilmedi.



Associated Press haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, konferans salonunun önünden geçen bir arabadan geldiği anlaşılan yaklaşık 20 el, akabinde ise iki ayrı silah sesi duyduğunu söyledi.



Önünde saldırı gerçekleşen salonda, daha önce de provokatif eylemler gerçekleştiren İslam karşıtı Amerikan Özgürlük Koruma İnisiyatifi adlı kuruluş Hz. Muhammed karikatürleri yarışması düzenliyordu.



10 bin dolar ödüllü yarışmaya Hollandalı politikacı Geert Wilders da katılmıştı. AFP'ye e-postayla bir demeç veren Wilders, "Şoktayım. Yarım saat karikatürler, ifade özgürlüğü hakkında konuştum ve binadan ayrıldım. Bu hepimizin özgürlüklerine yapılmış bir saldırıdır!" ifadelerini kullandı.



Çatışmanın ardından salonun boşaltıldığı belirtildi.



Yarışmayı düzenleyen kuruluş daha önce de New York'ta Dünya Ticaret Merkezi yakınlarına İslam merkezi açılmasına karşı kampanya yürütmüş, İslam karşıtı ilan yayınlamak için ABD genelinde billboard'lar kiralamıştı.