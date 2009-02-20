ABD'de Hz. İsa'nın yerini Obama aldı

Harris adlı kuruluş tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında Obama, daha önceki anketin bir numarası Hz. İsa'nın yerini aldı.İnternet üzerinden 2634 kişiyle yapılan ankette, seçenekler sunulmadan, "kimi kahraman olarak gördükleri" soruldu.Halkın listesinde Obama birinci, Hz. İsa ikinci olurken, eski Başkan George Bush da ilk beşe girdi.Amerikan halkının kahramanlar listesi şöyle:1- Barack Obama2- Hz. İsa3- Martin Luther King4- Ronald Reagan5- George W. Bush6- Abraham Lincoln7- John McCain8- John F. Kennedy9- Chesley Sullenberger10- Rahibe Teresa