ABD'de Hz. İsa'nın yerini Obama aldı

ABD'de yapılan bir ankette, halkın, bir numaralı kahramanı olarak Başkanı Barack Obama'yı gördüğü ortaya çıktı.
Harris adlı kuruluş tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında Obama, daha önceki anketin bir numarası Hz. İsa'nın yerini aldı. Obama'yı 'maymun' olarak çizdiler
İnternet üzerinden 2634 kişiyle yapılan ankette, seçenekler sunulmadan, "kimi kahraman olarak gördükleri" soruldu.
Halkın listesinde Obama birinci, Hz. İsa ikinci olurken, eski Başkan George Bush da ilk beşe girdi.
Amerikan halkının kahramanlar listesi şöyle:
1- Barack Obama
2- Hz. İsa
3- Martin Luther King
4- Ronald Reagan
5- George W. Bush
6- Abraham Lincoln
7- John McCain
8- John F. Kennedy
9- Chesley Sullenberger
10- Rahibe Teresa