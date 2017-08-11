ABD'de hükümetin 'kapanma' ihtimali yüzde 22

Ekonomistler, ABD federal hükümetinin bütçe krizi nedeniyle kapanmasına yüzde 22, borç tavanından ötürü geçici temerrüde düşmesine ise yüzde 17 ihtimal veriyor.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) 62 ekonomistle ağustos başında gerçekleştirdiği anketten çıkan sonuçlar, ABD ekonomisine yönelik mali risklerin arttığına işaret etti.

Ekonomistler, federal hükümetin, Kongre ve Beyaz Saray'ın uzlaşmaya varamaması halinde kapanma ihtimaline ortalama yüzde 22 olasılık tanıdı. Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de, 2018 mali yılı bütçesi 30 Eylül'e kadar onaylanmazsa, federal kuruluşlar 1 Ekim'den itibaren finansman yetersizliği nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bütçe krizleri, bugüne kadar federal hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplamda 12 kez kapanmasına neden oldu.

WSJ'ın anketine katılan ekonomistler, federal hükümetin borç tavanını ABD Hazinesinin mevcut rezervleri tükenene kadar yükseltmeyerek ülkeyi geçici temerrüde sürüklemesine ortalama yüzde 17 ihtimal verdi.

ABD Hazinesi, Kongre'nin borç tavanını temerrüde düşülmemesi için 29 Eylül'den önce yükseltmesi gerektiğini açıklamıştı.

Uzmanlar, ABD federal hükümetinin borç limiti yükseltilmemesi nedeniyle temerrüde düşmesinin, küresel finansal piyasalara büyük zarar verebileceği uyarısında bulunuyor.

Ülkede sık sık sorun haline gelen federal borç limiti daha önce 2011 yılında dolmuştu.