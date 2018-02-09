ABD'de hükümet yine kapandı

Nafiz Albayrak / New York, 9 Şubat (DHA) - ABD\'de, hem kongrede hem de senatoda çoğunluğu elinde bulunduran federal hükümet, 2018 yılı içinde ikinci kez \"kepenk kapattı.\"

Başkan Donald Trump\'ın denetiminde bulunan federal hükümetin ve resmi dairelerin kapanmasını önleyecek olan geçici bütçe, ABD Senatosu’nda kabul edilmedi. Hükümetin kepenk kapatması, zorunlu olmayan tüm federal hizmetlerin durdurulması anlamına geliyor.

Ortaya çıkan durumla birlikte, hükümetin \"kepenk kapamak\" zorunda kaldığı ABD’de, kriz çözülünceye kadar zorunlu olmayan tüm federal hizmetleri durdurulacak.

Amerikalıların \"government shutdown\" olarak adlandırdıkları \"hükümet krizi\" nedeniyle 2 milyon federal personelden yüzde 40’ı ücretsiz izinli olarak evlerine gönderilecek.

Krizin bir hafta sürmesi durumunda, ABD ekonomisine maliyeti 10 milyar doları geçecek.

En son 1995-1996 yıllarında, 21 gün boyunca \"hükümet krizi\" yaşayan ABD’de, yaklaşık 18 yıl sonra ortaya çıkan kriz yüzünden, gazilik ve emeklilik ödemeleri ertelenecek, vize ve pasaport işlemleri yapılmayacak.

Hava trafik kontrolü ve gıda denetimleri gibi zorunlu kabul edilen çalışmalar devam edecek.

Güvenlik güçleri, itfaiye, Ulusal Orman Hizmetleri Başkanlığı, sağlık, posta çalışanları işlerine devam edecek.

Savunma Bakanlığı askeri üniformalı personelin normal çalışmasının devam edeceğini bildirdi. Ancak sivil personelin birçoğundan evde kalmaları istenecek.