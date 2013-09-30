ABD'de hükümet çalışmalarını durdurmanın eşiğinde

Çeviri: Varsan Çekiç

Asya piyasaları, ABD'de devlet hizmetlerinin kapanabilmesi korkusu yüzünden düşüş yaşadı. Pazartesi gecesi bitecek olan mali yıldan önce, yeni bir harcama pusulası üzerinde anlaşma sağlaması gereken ABD'de siyasi anlaşmazlık, şu zamana kadar çıkmaza girmiş durumda.

BBC'nin haberine göre, ABD'de ikinci derece federal hizmetlerin kapanması ve personelinin ücretsiz izine ayrılmasıyla sonuçlanabilecek anlaşmazlığın, ekonomik etkileri hakkında endişeler artıyor.

ABD'deki anlaşmazlık Asya piyasasının toptan fiyat indekslerini etkileyerek, Japonya'nın Nikkei 225'nde yüzde 1.6, Hong Kong'un Hang Seng'inde yüzde 1.2, Avustralya'nın ASX'inde yüzde 1.4 ve Güney Kore'nin Kospi'nde yüzde 0.7 düşüş yaşandı.

BBC'ye konuşan finansal hizmetler sitesi the Motley Fool'dan David Kuo, "Bu durum bilinmezliğin getirdiği bir korku. Ne olacağını kimse bilmiyor ve piyasalar bilinmezliği sevmez. ABD'nin hükümet harcamalarında küçültmeye gitmesi olası bir durum ama hangi bölgelerin etkileneceğini bilmiyoruz. Bu çözümleninceye kadar, piyasalarda dalgalanmalar görmemiz mümkün" diye konuştu.

Carney: Tasarıya oy veren her Cumhuriyetçi, çalışmaların durması için oy veriyordur

ABD Başkanı Barack Obama'nın sağlık hizmetleri kanununda yapmak istediği, popüler ismi ile "Obamacare" reformu, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki tartışmanın kilit noktalarından birisini oluşturuyor.

Cumhuriyetçilerin yürüttüğü Temsilciler Meclisi Pazar günü, sağlık hizmetleri kanununa verilen bütçenin kaldırıldığı, düzeltilmiş bir harcama bütçesi nüshasını meclisten geçirerek, hizmetlerin durma şansını yükseltmişti.

ABD Senatosu'nun çoğunluk lideri Harry Reid, Demokratların yürüttüğü meclisin, Cumhuriyetçilerin tasarısını geri çeviriceğini belirtmişti.

Çoğunluk lideri Reid'in sözcüsü Adam Jentleson, "Senato yapacağımızı söylediğimiz şeyi yapacak ve bu tedbirleri geri çevirecektir. Bu noktada Cumhuriyetçiler, her zaman karşılaştıkları seçimle karşı karşıya kalacaktır: Ya senato'nun güvenli fon tasarısını öne sürüp, çift partili oylamayla geçmesine izin verecek, ya da Cumhuriyetçi idareyi kapanmaya zorlayacak" dedi.

Başkan Obama adına konuşan Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney de, "Bu tasarıyı oylayan bir Cumhuriyetçi Parti üyesi, çalışmaların durması için oy veriyordur" diye belirtti.

Durmanın etkileri

BBC'nin haberine göre, Eğer ABD hükümeti 1 Ekim'de çalışmalarını durdurursa, 2.1 milyonluk personelinin 3'te birinin, işlerine gidememesi bekleniyor. Tıkanma çözüldükten sonra çalışması durdurulan personelin gecikmiş maaşlarının ödenmesine dair de bir garanti bulunmuyor.

Tıkanma yüzünden ABD'nin ulusal parkları ve Washington'un ulusal müzeleri kapanabilir, emekli maaşları ve gazilere sağlanan yardım çekleri gecikebilir, vize ve pasaport uygulamaları sekteye uğrayabilir. Temel hizmet farz edilen hava trafiği ve besin kontrolü gibi programlar ise devam edebilir.

ABD Savunma Bakanlığı, ordunun üniformalı üyelerinin "normal mesai durumu"nda çalışmaya devam edeceğini belirterek, ancak "çok sayıda" sivil çalışanlarının evde kalmalarını tavsiye etti.

Obama: Hükümetin kapanmasından daha tahlikeli

BBC, ABD'de 17 yıl sonra ilk kez yaşayabileceği durmanın, hükümetin karşılaşacağı tek kriz olmadığını belirterek ABD hükümeti ve Cumhuriyetçilerin, hükümetin borçlanma sınırı konusunda da tartıştığını yazdı.

Hazine Bakanlığı, ABD'nin 17 Ekim'de borç sınırına vuracağını ve hükümetin elinde ödemelerini yapması için gereken paranın sadece yarısının kalacağını açıkladı.

Eylül ayının başında açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Jack Lew, eğer ABD borçlanma sınırını genişletmezse, ülkenin 60 milyar doları bulan taahhütlerini yerine getirmek için, elinde yaklaşık 30 milyar dolar kalacağını söylemişti. Lew ayrıca borçlanma sınırın genişlememesi durumunda, ABD hükümetinin borç ödemelerinde temerrüde düşebileceğini belirtmişti.

Başkan Obama da, "Bu sorumlulukları yerine getirememek, hükümetin kapanmasından daha tehlikelidir" uyarısında bulunmuştu.