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BBC Türkçe

ABD'de hukuk şirketlerine yönelik 4 milyon dolarlık siber soygun

Üç Çinli siber soyguncu, ABD'nin New York kentindeki hukuk firmalarının bilgisayarlarına girerek 4 milyon dolardan fazla kazanç sağladı.

28 Aralık 2016 18:08

Üç Çin vatandaşı siber soyguncu, ABD'nin New York kentindeki hukuk firmalarının bilgisayarlarına girerek 4 milyon dolardan fazla kazanç sağladı.

New York savcılığı, şirketlerin birleşmelerine danışmanlık yapan önemli hukuk firmalarına siber soygun düzenleyen üç kişiden birisinin Hong Kong'da yakalandığını söyledi.

Siber soyguncular şirket birleşmelerine yönelik bilgileri ele geçirdikten sonra birleşmeye giden şirketlerin hisselerini satın alarak kazanç sağladı.

New York Savcısı Preet Bharara, bu dolandırıcılığın hukuk şirketleri için bir uyarı işareti olması gerektiğini söyledi.

Üçlü siber soygun ekibinin bilgi teknolojileri analisti olarak hukuk firmalarının bilgisayarlarına girdikleri ve firmaların ortaklarının e-posta hesaplarını ele geçirdikleri belirtildi.

Iat Hong, Bo Zheng ve Chin Hung isimli kişiler komplo kurmak, gizli finansal bilgileri kullanmak, elektronik sahtekarlık ve bilgisayar güvenliği kırmakla suçlanıyor.

Zanlılardan Iat Hong Pazar günü Hong Kong'da tutuklandı ve sınırdışı edilmeyi bekliyor. Bo Zheng'in Çin'in Çangşa kentinde Chin Hung'un da Macau kentinde yaşadığı belirtildi.

New York Times gazetesi siber dolandırıcılığın hedefinde en az 7 hukuk şirketinin bulunduğunu, Mart ve Eylül 2015 tarihleri arasında "hukuk firmalarının sunucularına 100 binden fazla kez girmeye çalıştıklarını" yazdı.

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