ABD'de hortum hastane ve okulu vurdu, en az 91 kişi öldü!

ABD'nin Oklahoma eyaleti meteorolojik felaketin hedefi oldu. Eyalet merkezini ve çevresini etkisi altına alan şiddetli hortum paniğe yol açarken, Oklahoma City’yi vuran kasırganın yaklaşık 3.2 kilometre çapında olduğu ve hızının yer yer 320 km’yi bulduğu kaydedildi. Hortumda ölenlerin sayısı 91'e ulaştı.

Ölenlerden 20'sinin ilkokul öğrencisi olduğu bildirildi.

Hastanelerde 70'i çocuk 145 kişinin tedavisi devam ederken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Şiddetli kasırga vurduğu yerleşim bölgelerinde büyük paniğe yol açarken, ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Dev hortumun etkili olduğu şehirlerde yüzlerce kişi bölge hastahanelerine kaldırıldı. Oklahoma City’de halk sirenlerle uyarılırken, işyerleri kapatıldı, birçok bölgede elektrikler kesildi ve öğrenciler okullardan tahliye edildi.

Kasırga ve hortumlar, Amerika’nın kuzeyi ve merkez eyaletlerinde 15 Mayıs’tan bu yana devam ediyor.



Obama'dan Vali'ye taziye ve destek telefonu



ABD Başkanı Barack Obama kasırga mağduru Oklahoma eyaletinin Valisi Mary Fallin’i arayarak taziye mesajında bulundu. Mesajında, eşi ”First Lady” Michelle Obama’nın ve kendisinin dualarının Oklahomalılarla olduğunu belirten Obama, yönetiminin Federal Acil Durum Yönetim Dairesi’yle gerekli yardımı yapacağını bildirdi.

Moore banliyösünde sayısız evi yerle bir eden ve iki okulun yıkılmasına neden olan hortum, Kansas ve Iowa eyaletlerinde de etkili oluyor. Felaket gündüz saatlerine denk geldiği için Oklahoma’daki bazı okulların yıkılması sonucu can kaybının artabileceği de belirtildi. Oklahoma yetkilileri, pazar günü de Shawnee bölgesinden 79 yaşındaki Glen Irish ve 76 yaşındaki Billy Hutchinson’ın meteorolojik afetin getirdiği yıkım nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.



Hızı 320 kilometreyi buluyor



Dün öğleden sonra Oklahoma City’yi vuran hortumun yaklaşık 3.2 kilometre çapında olduğu ve hızının yer yer 320 km'yi bulduğu kaydedildi. Pazar günü ABD'li meteoroloji yetkilileri yaklaşan hortum için uyarıda bulunmuştu.



Yılda ortalama 80 hortum



Havanın çok güçlü yükselmesi sonucunda doğan girdaplardan birisi olan hortumlar, çok sayıda can kaybına ve maddi zarara neden olan, en tehlikeli hava olaylarından biridir. Dünyanın pek çok yerinde görülebildiği halde, en sık ve en güçlü olarak ABD'de oluşmaktadır. Yalnız ABD'de her yıl ortalama 800 kadar hortum olduğu ve bu olaylarda yaklaşık 80 kişinin hayatını kaybettiği, 1500 kişinin de yaralandığı rapor edilmektedir. Türkiye'nin bulunduğu enlemlerde pek görülmeyen hortumlar, son yıllarda sık olmasa da özellikle güney kıyılarımızda görülmektedir.

Hortumun güçlü rüzgarları 483 km/saat'e ulaşabilmektedir. Genellikle kuzey yarım kürede saat ibresinin ters yönünde, güney yarım kürede ise saat ibresi yönünde dönerler. Bunun aksi yönünde olanlara çok nadir rastlanır. Çoğu hortum kuzey doğuya doğru 16-32 km/saat hızla hareket eder. Hortumlar genellikle bir saatten daha az sürerler ve yaklaşık 32 km yol alırlar. Ancak bir kaç dakika süren veya saatlerce sürerek 100 km'den fazla yol alanları da gözlenmiştir.