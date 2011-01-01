-ABD'DE HORTUM FELAKETİ ANKARA (A.A) - 01.01.2011 - ABD'nin güneyi ve orta batısında oluşan hortumlarda 6 kişi hayatını kaybetti. Arkansas eyaletinin Cincinnati kasabasını vuran hortumda 3 kişinin öldüğü belirtildi. Daha sonra Missouri eyaletinin St Louis kenti yakınlarında oluşan hortumda da 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Hortumlarda Arkansas'ta 2, Missouri'de 6 kişinin de yaralandığı açıklandı. Hortumlar yüzünden binlerce kişinin elektriksiz kaldığı, hortumun maddi hasara yol açtığı bildirildi.