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Dünya

ABD'DE HORTUM FELAKETİ ANKARA (A.A)

01 Ocak 2011 11:59

-ABD'DE HORTUM FELAKETİ ANKARA (A.A) - 01.01.2011 - ABD'nin güneyi ve orta batısında oluşan hortumlarda 6 kişi hayatını kaybetti. Arkansas eyaletinin Cincinnati kasabasını vuran hortumda 3 kişinin öldüğü belirtildi. Daha sonra Missouri eyaletinin St Louis kenti yakınlarında oluşan hortumda da 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Hortumlarda Arkansas'ta 2, Missouri'de 6 kişinin de yaralandığı açıklandı. Hortumlar yüzünden binlerce kişinin elektriksiz kaldığı, hortumun maddi hasara yol açtığı bildirildi.

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