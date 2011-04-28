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Dünya

ABD'DE HORTUM 220 CAN ALDI TUSCALOOSA (A.A)

28 Nisan 2011 20:50

-ABD'DE HORTUM 220 CAN ALDI TUSCALOOSA (A.A) - 28.04.2011 - ABD'nin güneyindeki beş eyaleti vuran fırtına ve hortumlarda can kaybı 220'ye çıktı. Tennessee'deki yetkililer, eyaletteki ölü sayısının yaklaşık 30 daha arttığını belirtirken, böylece fırtına ve hortumlarda ölenlerin sayısı toplamda 220'ye yükselmiş oldu. Alabama'da 128, Mississippi'de 32, Tennessee'de 14, Georgia'da 11 ve Virginia'da 8 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Alabama, Mississippi ve Georgia valileri, bazı yerlerde olağanüstü durum ilan etmişti.

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