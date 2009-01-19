ABD'de 'Hepimiz biriz' heyecanı

Barack Obama'nın ABD başkanlık koltuğuna oturmasına bir gün kala Washington'da yapılan kutlama konserine yüzbinler katıldı.



ABD'de 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan seçiminin galibi Barack Obama, henüz başkanlık koltuğuna oturmadı ancak kutlamalar başladı. Obama'nın göreve başlamasına 1 gün kala, Martin Luther King'in 1963'te ünlü, "Bir hayalim var'' konuşmasını yaptığı Lincoln Anıtı önünde kutlama töreni yapıldı.



Töreni için başkent Washington'da dondurucu soğukta yüzbinlerce kişi toplandı. Barack Obama'nın, büyük bir coşkuyla karşılandığı Lincoln Anıt meydanına 2 kızı ve eşiyle birlikte geldi. Başkan Yardımcı Joe Biden'ın da eşiyle geldiği tören dolayısıyla ilk konseri Bruce Springsteen verdi.



Konserde, Jon Bon Jovi, Mary J. Blige, Beyonce, Bruce Springsteen, U2, Stevie Wonder gibi sesler sahne alırken, Denzel Washington ve Tom Hanks, Laura Linney, Marisa Tomeily, gibi oyuncular da yaptıkları konuşmalar ve okudukları tarihi metinlerde kutlamada yerlerini aldılar.



Yarın görevi George W. Bush'tan devralarak ve ABD'nin 44. başkanı olacak Obama, sanatçıların performanslarının ardından yaptığı konuşmada, yine "umut mesajları verdi.



‘İşimiz kolay değil’



Meydanda toplananlara "Bu ülkenin değişebileceğini gösterenler sizlersiniz" dedi. ABD'nin içinde bulunduğu savaşa ve ekonomik krize karşın bu zorlukları aşacağını belirten Obama, şöyle konuştu:



"İçinde bulunduğumuz zorlukların çözümünün kolay olacağını iddia edecek değilim. Ancak unutmayın ki, bir ulusun gerçek karakteri, kolay zamanlarda değil içinde bulunduğumuz gibi zor anlarda ortaya çıkar. Sizden, bu karakteri yeniden ortaya çıkarmamızda bana yardım etmenizi istiyorum."



'Irkım, köprü vazifesi görecek'



ABD'nin yeni başkanı Barack Obama ayrıca, ırkını, farklılıklar arasında köprü işlevi görecek bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.



Obama, Washington Post gazetesiyle yaptığı söyleşide, ırksal kimliğinin, ABD'yi birleştirilebileceğini ve dönüştürebileceğini belirterek, "Devletin en tepesinde Afrikalı bir Amerikalının bulunduğunu doğal karşılayacak bütün bir nesil var" dedi.



Bunun, radikal bir şey olduğunu ifade eden Obama, "Bu, siyah çocukların kendilerine bakışını değiştirir. Bu aynı zamanda beyaz çocukların siyah çocuklara nasıl baktığını da değiştirir. Ve ben bunun gücünün küçümseyemeyeceğim" diye konuştu.



Barack Obama, başkanlığı sırasında insanların farklılıklar arasında nasıl köprü kuracağının bir örneği olacağını umduğunu belirterek, birbirlerine benzemeyen ve birbirlerinin fikirlerine katılmayan insanların etkileşim içinde olmasının, siyasette yumuşamayı sağlayacağını kaydetti.



Kenyalı siyah bir babayla Kansaslı beyaz bir annenin oğlu olan Barack Obama, yarın ABD'nin 44. ve ilk Afrika kökenli başkanı olarak göreve başlayacak.