ABD'de hayvan ilacıyla infaz

T24- Amerika Birleşik Devletleri'nde bir mahkum, hayvanların acı çekmeden ölmesini sağlamak için kullanılan bir ilaçla infaz edildi. Yetkililer, stokta ilaç kalmadığı için bu yola başvurduklarını açıkladı.

Oklahama'da 2001 yılında 22 yaşındaki hücre arkadaşını boğarak öldürmekten hüküm giyen 58 yaşındaki John David Duty, ülke tarihinde bu yöntemle idam edilen ilk mahkum oldu. Duty'ye, aralarında veterinerlerin kullandığı pentobarbital'in de bulunduğu üçlü bir kokteyl şırınga edildi.



Mahkeme onay verdi





Oklahama'da mahkeme, geçen hafta, mahkumların infazında kullanılan sodyum thiopental adlı sakinleştiricinin yerine bu ilacın kullanılmasına onay vermişti.



Eyalette zehirli iğneyle gerçekleştirilen infazlarda, kasları felç eden ve kalbi durduran ilaçları içeren formülde genelde sodyum thiopental de kullanılıyor. Oklahama, Ekim ayındaki bir infaz için Arkansas eyaletinden bir doz ilaç getirtmişti. Ama son idamda bu ilaç tedarik edilemedi.

Duty ve diğer iki mahkumu temsil eden avukatlar, geçen ay görülen bir davada, mahkumun felç olurken şuurunun hala açık olabileceğine dikkat çekerek bu sakinleştiricinin kullanılmasının insani olmadığını söylemişlerdi.

Jim Rowan adlı avukat, "İdam edilen hiç kimse geri gelip, bunun nasıl birşey olup olduğunu anlatamadı" dedi.

Sodyum thiopental'in tek üreticisi Hospira, bu ilacı 2011'den önce sağlayamayacağını açıklayınca, idamları zehirli iğneyle infaz eden bazı eyaletler, alternatif ilaç arayışına girmişti.

ABD'de 35 eyalette idam cezaları zehirli iğneyle infaz ediliyor. Ülkede bu yıl toplam 46 kişi idam edildi.