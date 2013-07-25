ABD'de Havalimanında uranyum bulundu

ABD'nin Florida eyaletinin Miami şehrinde bulunan Opa-Locka Havalimanı'nda, 55 galon tüketilmiş uranyum fıçısı bulundu. NBC 6 haber kanalı, bölgeyi boşaltan itfaiyenin havalimanında sökülmüş bir uçağın yakınında buldukları fıçının, korunmasız halde keşfedildiğini açıkladı. Rusya'da ingilizce yayım yapan haber sitesi Russia Today'in haberine göre, uranyum'un keşfedilmesinin ardından havalimanının bir kısmı için tahliye emri verildi.

Miami İtfaiyesi Kamu Haberleri Görevlisi Arnold Piedrahita Jr. Twitter hesabından, bölgede bir tehlikeli maddenin bulunduğunu, durumun ciddiyetinin değerlendirildiğini yazdı.

Opa-locka, Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar için yedek iniş alanı olarak hizmet veriyor. Havalimanı ayrıca ABD Sahil Güvenliği'nin yaptığı hava ve deniz kurtarma operasyonları için merkez olarak da kullanılıyor.

Askeri cephanelerde ve atom bombalarında kullanılan radyoaktif bir ürün olan tüketilmiş uranyumun denetimini, ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu tarafından sağlanıyor. Russia Today'in geçen hafta yaptığı haberde ABD ordusu tüketilmiş uranyumu Irak savaşı sırasında kullanmış ve Iraklı doktorlara göre, ülkede lösemi ve kusurlu doğum vakalarında artış görüldüğünü yazmıştı.