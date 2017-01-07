ABD'de havalimanında silahlı saldırı!

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı’nda silahlı bir kişinin kalabalığa ateş açtığı belirtildi. Broward County Şerif Ofisi, 5 kişinin öldüğünü ve bir kişinin gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu. Saldırıda 8 kişi yaralandı. Saldırganın gözaltına alındıı ifade ediliyor.

Sputnik'in haberine göre, saldırının Terminal 2’de meydana geldiği kaydedilirken, polisten yapılan açıklamada saldırganın gözaltında bulunduğu belirtildi. Saldırıyı tek kişinin gerçekleştirdiği ifade edildi.

​Bölgeyi kontrol altına alan polis, yara almayan yolcuları olay yerinden tahliye etti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis gönderilirken yüzlerce kişi terminal binalarından dışarı kaçtı.

​Olay anında havaalanında bulunan eski Beyaz Saray Sözcüsü Ari Fleischer, herkesin kaçtığını paylaştıktan 15 dakika sonra terminaldeki durumun sakin olduğu açıklamasında bulundu.

Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı’nda bütün uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

Belediye Başkanı: Farkında olduğumuz bir tehdit yoktu

Broward County Belediye Başkanı Barbara Sharief, saldırya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Tek başına bir saldırgan. Başba birinin olduğuna dair şu anda bir bulgu yok. Olayı aktif olarak soruşturuyoruz. Farkında olduğumuz herhangi bir tehdit yoktu.

Şu anda havalimanı kapatılmış durumda, yolcuları taşıyabilmek için havalimanının diğer alanları aktif hale getirilmeye çalışılıyor. "





Alaska’dan, Kanada bağlantılı olarak Florida’ya gelen Santiago, görgü tanıklarının ifadelerine göre, Terminal 2’de bagajını aldıktan sonra tuvalete gitti. Burada bagajından, check-in işlemini yaptırdığı silahı çıkaran saldırgan hedef gözetmeksizin sağa sola ateş etmeye başladı. Havalimanında büyük bir kaosa yol açan olay sırasında yolcular kendilerini koruyabilmek için apron da dahil değişik yerlere kaçışırken, 5 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 8 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer Santiago’nun, Alaska’dan uçağa bindiği sırada silahını beyan etmiş olduğunu, içinde silah olan bagajın uçağın kargo bölümünde taşınacağından buna izin verildiğini belirttiler.

Dört terminali bulunan Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı, günde 73 bin yolcuya hizmet ediliyor.