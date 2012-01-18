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Dünya

ABD'de havalimanı güvenliği ölçüyü kaçırdı NEW YORK (A.A)

18 Ocak 2012 22:39

-ABD'de havalimanı güvenliği ölçüyü kaçırdı NEW YORK (A.A) - 18.01.2012 - ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi, Kennedy Havalimanı'nda iki yaşlı kadının giysilerinin altındaki tıbbi araçlarını inceleyen görevlilerin arama sırasında kuralları ihlal ettiğini kabul etti.  New York Kennedy Havalimanı'ndaki güvenlik görevlileri, 85 yaşındaki Lenore Zimmerman ile 88 yaşındaki Ruth Sherman'ı, ayrı ayrı yaptıkları seyahatleri sırasında soyunmaya mecbur bıraktı. Zimmerman'ın, tıbbi sırt korsesini çıkarmak zorunda kaldığı ve Sherman'ın da kolostomi torbasının incelendiği belirtildi. Yolcuların şikayeti üzerine ortaya çıkan olayın ardından, yetkililer hatalarını kabul ederek özür diledi. Havalimanındaki görevlilerin, sağlık sorunları olan yolculara nasıl davranacaklarıyla ilgili yeni eğitimlerden geçirileceği kaydedildi.

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