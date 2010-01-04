ABD'de havaalanında alarm durumu!

Jersey eyaletinde bulunan Nwark Havalimanı'nın C terminali saatler süren güvenlik önlemleri kapsamında kapalı kaldı. Yolcuların üstü ve bagajları yeniden arandı.



ABD'deki Newark Uluslararası Havaalanı'nın önemli bir terminali, bir kişinin yasak bölgeye girdiğinin saptanması üzerine kapatıldı.



Güvenlik yetkilileri de kamera kayıtlarından kontrol noktasına gitmeyen yolcuyu tespit etti. Ancak yolcunun durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.



Amerikan Taşımacılık Güvenliği (TSA) sözcüsü Sari Koshetz, olayın, havaalanının C terminalinde meydana geldiğini belirttiği açıklamasında, "Bir kişi çıkış kapısından yasak bölgeye girdi, derhal bütün operasyonları durdurduk" dedi.



Bekletilen uçakların yolcuları da tekrar boşaltılarak tek tek arandı.



Bu alarm durumunun, Amsterdam-Detroit seferine saldırı girişiminde bulunulmasını takiben Amerikan havaalanlarında güvenlik önlemlerinin artırılmasına karar verilmesinden sonrasına rastlaması dikkati çekti.



Başta Continental Airlines yolcuları olmak üzere bütün yolcuların arandığı, bu şüpheli durum yüzünden uçak seferlerinde yaşanan gecikmelerin, bölgede etkili olan kötü hava koşulları yüzünden yaşananlarla birlikte arttığı belirtiliyor.





Yeni uygulama devrede



ABD'nin, diğer ülkelerden hava yoluyla gelen yolculara yönelik güvenlik aramalarında yeni uygulamaları yürürlüğe koyduğu, özellikle Washington'ın "teröre destek veren ülkeler" listesinde yer alan 4 ülkeyle "diğer bazı ilgili ülkeler"in yolcularının "kapsamlı aramadan" geçirileceği de bildirildi.



ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), ABD'ye uçuş düzenleyen tüm Amerikan ve uluslararası hava yollarına yönelik yeni güvenlik talimatları yayımladı.



Buna göre, uluslararası uçuşlarla ABD'ye gelen tüm yolcular, rastgele aramadan geçirilecek, ayrıca şüpheli davranışlar sergileyenlere yönelik "tehdit temelli" aramaların sayısı artırılacak.





TSA'nın konuya ilişkin açıklamasında şunlar kaydedildi:



"Hava ulaşımında etkin güvenliğin sınırlarımızın ötesinde başlaması gerekliliğinden hareketle ve bu konudaki küresel ortaklarımızla mükemmel işbirliğinin bir sonucu olarak TSA, 'teröre destek veren ülkeler' ya da 'diğer ilgili' ülkelerden veya bu ülkeler üzerinden gelen yolcuların daha kapsamlı bir aramadan geçirilmesi talimatını verir. Talimat ayrıca, uluslararası uçuşlarla ABD'ye gelen yolcular için, geliştirilmiş arama teknolojilerinin kullanımının artırılmasını ve 'tehdit temelli ve rastgele' aramalar yapılmasını içerir."



Açıklamada yeni talimatın, "güvenlik yetkilileri ve yerel ve uluslararası ortaklarla istişarelerle geliştirildiği ve uzun vadeli, sürdürülebilir güvenlik tedbirlerini içerdiği" kaydedildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "teröre destek veren ülkeler" listesinde Küba, İran, Sudan ve Suriye bulunuyor. Amerikan haber ajansı AP, TSA'nın açıklamasında diğer "ilgili ülkelerin" ise Nijerya, Yemen, Pakistan, Afganistan, Cezayir, Irak, Lübnan, Libya, Suudi Arabistan ve Somali olduğunu bildirdi.



Bu ülkelerden ABD'ye girenlere uygulanacak "geliştirilmiş arama teknikleri" arasında tüm vücut ve çantaların aranması, patlayıcı tespit eden teknolojinin kullanımının yer aldığı kaydedildi.