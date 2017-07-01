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Dünya

ABD'de hastaneye silahlı saldırı; saldırgan öldürüldü

ABD'nin New York kentindeki bir hastanede silahlı saldırganın tüfekle çevresindekilere ateş etmesi sonucu yaralananlar oldu

01 Temmuz 2017 02:36

ABD'nin New York kentindeki bir hastanede silahlı saldırı sonucu yaralananlar olduğu, polisin saldırganı etkisiz hale getirmek için operasyon düzenlediği bildirildi.

New York polisinden yapılan açıklamada, Bronx Lebanon hastanesinden silahlı saldırı ihbarı geldiği ifade edilerek, vatandaşlardan hastane ve çevresinden uzak durmaları istendi.

 

Hastane kuşatıldı, operasyon düzenlendi

 

Açıklamada, silahıyla hala hastane içinde olan saldırganın etkisiz hale getirilmesi için polisin tüm hastaneyi kuşattığı ve operasyon düzenlediği kaydedildi. ABD medyası hastane kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, aralarında doktorların da olduğu birden çok kişinin yaralandığını duyurdu.

Haberlerde, saldırganın eski hastane çalışanı olduğu da iddia edildi.

Saldırgan öldürüldü

ABD'nin New York kentindeki Brox Lebanon Hastanesinde silahlı saldırı gerçekleştiren saldırgan öldürüldü. Yetkililer, saldırganın 6 doktoru yaralamasının ardından, etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Edinilen bilgilere göre, saldırganın doktor kılığında hastaneye giriş yaptığı, elinde tüfek olduğu ileri sürüldü.

Öte yandan, yetkililer saldırganın eski hastane çalışanı olduğunu bildirdi.

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