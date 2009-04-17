T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD’de hastanede silahlı saldırı: 3 ölü

17 Nisan 2009 11:57

ABD'nin California eyaletinde bir hastanede düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

Polis ve görgü tanıkları, hastane çalışanı 50 yaşındaki Mario Ramirez'in, Long Beach Memorial Tıp Merkezinde kendisi gibi işçi olan 2 kişiyi vurarak öldürdükten sonra intihar ettiğini bildirdi.

Ramirez'in saldırısına uğrayan Hugo Bustamante'nin (46) olay yerinde, Kelly Hales'in (56) ise tedavi altına alındığı acil serviste yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polis saldırının nedeninin soruşturulduğunu açıklarken, hastane sözcüsü Stacie Crompton-Hime, saldırgan dahil ölen 3 kişinin, hastaneye bağlı seyyar eczanede çalıştığını söyledi.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24