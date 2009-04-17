ABD’de hastanede silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin California eyaletinde bir hastanede düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.



Polis ve görgü tanıkları, hastane çalışanı 50 yaşındaki Mario Ramirez'in, Long Beach Memorial Tıp Merkezinde kendisi gibi işçi olan 2 kişiyi vurarak öldürdükten sonra intihar ettiğini bildirdi.



Ramirez'in saldırısına uğrayan Hugo Bustamante'nin (46) olay yerinde, Kelly Hales'in (56) ise tedavi altına alındığı acil serviste yaşamını yitirdiği belirtildi.



Polis saldırının nedeninin soruşturulduğunu açıklarken, hastane sözcüsü Stacie Crompton-Hime, saldırgan dahil ölen 3 kişinin, hastaneye bağlı seyyar eczanede çalıştığını söyledi.



(AA)

