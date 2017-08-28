ABD'de Harvey fırtınası: Houston'da on binlerce kişiye 'Evlerinizi terk edin' talimatı

ABD'nin Teksas eyaletinin güneydoğu kıyılarını vuran Harvey fırtınası, Houston ve çevresinde çok büyük çapta sele olurken, on binlerce kişiye evlerini tahliye etmeleri talimatı verildi.

2 bin kişinin kurtarıldığı kentte, binlerce kişi daha kurtarma görevlilerinden yardım almayı bekliyor. Evlerin çatılarına mahsur kalanlar kurtarmak için 20'den fazla helikopter görevlendirildi.

Hastane tahliye edildi

Kurtarma çalışmalarına yüzlerce büyüklü, küçüklü bot ve tekne de katılıyor. Houston'dan gelen son haberlere göre kentteki bir hastane de tahliye edildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi (NWS), bölgeye düşen yağışın daha önce hiç görülmemiş boyutta olduğunu açıkladı. Aşırı yağışların Çarşamba gününe kadar sürmesi ve fırtınanın etkili olduğu bölgelere yaklaşık 125 cm yağış düşmesi bekleniyor.

2 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin en büyük dördüncü kenti olan Houston'da yaklaşık 6,6 milyon kişi yaşıyor. Bölgede şu ana kadar iki kişi fırtına ve sel bağlantılı nedenlerle hayatını kaybetti.

Haris bölgesi şerifinin ofisinden yapılan açıklamada, sel altında kalan araçlarda hayatını kaybedenler olabileceği bildirildi.

Teksas Valisi Greg Abbott, eyalet genelinde 250 otoyolun kapandığını, eyaletteki 19 il ve ilçenin de afet bölgesi ilan edildiğini belirtti. Vali "inanılmaz derecede yoğun yağışın" süreceğini söyledi.

"Fırtına dindi sanıp yola çıkmayın"

ABD Başkanı Donald Trump, günü hasarı yerinde incelemek üzere yarın Teksas'a gidecek.

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner yerel halktan, sadece hayati tehlike bulunan durumlarda acil durum yetkililerini aramalarını istedi. Turner "Fırtına dindi sanıp yola çıkmayın" uyarısı yaptı.

Uçuşlar durduruldu

Houston ve çevresinde teknesi olanlardan kurtarma çalışmalarına yardımcı olmaları istendi.

Houston'daki Bush ve Hobby havaalanlarında tüm ticari uçuşlar durduruldu. Hobby Havaalanı'nın kalkış pistleri tamamen su altında kaldı.