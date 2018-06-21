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Ekonomi

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları beklenenin altında

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Haziran (DHA) - ABD'de, 222 bin olması beklenen haftalık işsizlik başvuruları 218 bin olarak gerçekleşti

21 Haziran 2018 19:31

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Haziran (DHA) - ABD\'de, 222 bin olması beklenen haftalık işsizlik başvuruları 218 bin olarak gerçekleşti.
ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu\'ndan yapılan açıklamaya göre 16 Haziran ile biten haftada işsizlik ödemeler için başvuru yapanların sayısında beklenmedik bir düşüş gerçekleşti.
Devlet işsizlik ödenekleri için yapılan başvurular söz konusu tarihlerde 3 bün düşüşle 218 bine geriledi.
Veri istihdam piyasalarındaki sıkılaştırmanın devam ettiğine işaret etti.
16 Haziran\'la biten dönem, işsizlik başvurularının üst üste düştüğü dördüncü hafta oldu.
İşsizlik başvurularında en büyük düşüş 2 bin 566 ile Tennessee, 2 bin 99 ile Illinois, 1,971 ile Florida ve 1,792 ile Georgia\'da gözlemlendi. En büyük artış ise 2 bin 539 ile Pennsylvania, 1,7668 ile California, 1,760 ile Wisconsin oldu.

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