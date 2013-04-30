ABD'de güvenlik kameraları yaygınlaşacak

Boston Maratonu sırasındaki bombalamanın ardından Amerikan polisinin kamera kayıtlarını inceleyerek zanlıları kısa sürede teşhis etmesi, ABD'nin kapalı devre güvenlik kameralarını yaygınlaştırmasını gündeme getirdi.

Zanlılar Tamerlan ve Dzhokar Tsarnaev'in yüzlerce maraton seyircisi arasında teşhis edilmesi için yüzlerce saat video kaydının incelenmesi gerekti. Kayıtlardan, bombayı yerleştirmeden önceki ve sonraki hareketleri gözlenerek zanlı oldukları tespit edildi. Bu kısa tespit sürecinde kamera kayıtlarının oynadığı rol nedeniyle ABD'de kamu alanlarında kapalı devre kameraların rolü yeniden gündeme geldi.

Haklar Derneği'nden Stanley, tek tek bireylerin yaptığı kayıtlar ve özel bir durumda polisin topladığı kayıtlar ile daha yaygın bir gözetleme kampanyası arasındaki farka ve bunun özel yaşamın korunması noktasında yol açacağı ihlallere dikkat çekti.

Amerikalılar merkezi gözetleme girişimlerine geçmişte sıcak bakmadı. Özel yaşamın ihlali kaygıları nedeniyle gözetim amaçlı insansız uçak kullanımı yaygın eleştiri aldı. Son dönemlerde yapılan bir anket, kamu güvenliği gerekçesiyle Amerikalıların sadece %40'ının daha fazla kamera konusunda destek verdiğini, %12'lik bir kesimin ise daha az kamera istediğini ortaya koydu.

ABD, İngiltere'nin tersine kapalı devre kameraları yaygın biçimde devlet eliyle yerleştirmese de, bu sistemi ulusal güvenlik ve hukuki yaptırım amacıyla yıllardır kullanıyor. Houston Üniversitesi'nde bilgisayarlı fizyoloji profesörü Ioannis Pavlidis "Boston bombası, iyi gözlendiğimizi ortaya koydu" dedi.

New York Emniyet Müdürü Ray Kelly, Boston'daki patlamaların ardından güvenlik kameralarına desteğini açıktan ifade etmişti.

Uzmanlar önümüzdeki yıllarda kameralı gözetimin daha da artacağını düşünürken, Google Gözlükleri'ni piyasaya çıkarmaya hazırlanan Profesör Pavlidis teknolojik gidişatın bu yönde olduğunu vurgulayarak "Sosyal medya, kameralı telefonlar artık her yerde... Bundan kaçış yok" dedi.

Chicago, Phoenix ve diğer birçok kente daha fazla kamera yerleştirilecek.