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Dünya

ABD'de Gülen okullarına soruşturma iddiası

Philadelphia Inquirer, ABD'de Gülen Hareketine bağlı okullarla ilgili mali soruşturma başlattığını iddia etti.

21 Mart 2011 02:00

T24- ABD'nin saygın gazetelerinden Philadelphia Inquirer, FBI ve Çalışma ve Eğitim Bakanlıkları'nın, ABD'de Gülen Hareketine bağlı okullarla ilgili mali soruşturma başlattığını iddia etti.

ABD’de 25 eyalette 120 okulu olduğu belirtilen hareketin çalışanlarının hizmet bedeli altında, maaşlarının bir bölümünün Gülen hareketine aktarıldığı iddiasının Federal ajanlar tarafından soruşturulduğu belirtildi.  ABD’nin önde gelen haber ajanslarından United Press Internatıonal Haber Ajansı da abonelerine geçtiği ve güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, FBI’ın ABD’deki okullarının Gülen hareketine finansal destek sağladığı iddialarını soruşturduğunu duyurdu.

Philadelphia Inquirer gazetesi muhabirlerinin iddialarla ilgili sorularını yanıtlayan ve gazetenin Gülen’in sözcüsü olarak tanıttığı Bekir Aksoy ise, FBI’ın başlattığı soruşturmayla ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadığını belirtti. Aksoy, Gülen’in, okulların hiç biriyle bağlantısının olmadığını ifade ederek, Gülen’in sadece kuruculara ilham vermiş olabileceğini söyledi.

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