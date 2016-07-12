ABD'de Gülen aleyhine açılan davanın avukatı: Gülen ABD için de ulusal tehdit, yeşil kartı iptal edilebilir

ABD'de Fethullah Gülen aleyhinde açılan davaların Türkiye adında avukatlığını yapan Robert Amsterdam, "Gülen kendini kurban gibi göstermeye çalışıyor ama bir suç örgütü söz konusu. 35 yıllık kariyerimde böyle karmaşık bir yapı hiç görmedim" iddiasında bulundu.

Türkiye'de 'Tahşiyeciler davası' olarak bilinen dava kapsamında mağdur edildiklerini beyan eden kişilerin, Londra merkezli hukuk bürosu Amsterdam & Partners LLP aracılığı ile başvuruları sonrası ABD'de yaşayan Fethullah Gülen hakkında açılan dava mahkeme tarafından reddedilmişti.

Sabah'tan Hayrettin Bektaş'a konuşan Amsterdam'ın açıklamaları şöyle:

"ABD'nin de milli meselesi"

"Bu mesele artık ABD'nin milli meselesi. Gülen ABD için de ulusal tehdit. Gülen grubu teşkilatının sistematik olarak ABD'yi aldattığını ve suç işlediğini gözler önüne serdik. Gülen, kendini bir kurban gibi göstermeye çalışıyor. Gülenciler bunun her ne kadar siyasi sindirme olduğunu ve insan haklarına karşı olduğunu söyleseler de, gerçekte bir suç örgütüne karşı yürütülen mücadele söz konusu. Bu örgüt de sadece Gülen'den oluşmuyor. Türkiye'deki soruşturmalardan kaçıp ABD'ye gelen örgüt yöneticileri ve uzun yıllardır Gülen'in yanında bulunanlar da bu soruşturmaya dahil edildi.

Gülen'in iadesi gibi konular ABD ve Türkiye arasında olan meseleler. Biz ABD'deki suç faaliyetlerine odaklanmış durumdayız. Her gün eyalet ve devlet başsavcılarıyla, iç güvenlik kurumlarıyla bu sorunları konuşuyoruz. Türk öğretmenlerin maaşlarından kesinti yapıyor ve bu parayı ABD'de çeşitli politikacılara bağış adı altında dağıtarak sistemli bir şekilde nüfuz edinmeye çalışıyorlar. Politikacıları ele geçirmekle beraber, bu politikacıların, okullarında fotoğraf çektirmesini sağlayarak, Türkiye'ye seyahatlarini ayarlayarak, onların üzerinden nüfuzunu artırma çabasındalar. Kongre, şu anda bu seyahatlari inceliyor. Bir suç işlerseniz, bunu gizlersiniz... Gülen'in bu konuda üstat olduğunu düşünüyorum.

"35 yılda böyle bir örgüt görmedim"

Gülen'in ABD'de belli kurumlarla veya örgütlerle ilişkisi olduğu tarafımca açık. ABD'yi siyasi bir kalkan olarak kullanıyor. CIA'nın Gülen'i Humeyni gibi kullandığını söylemem bir spekülasyon olur. Gülen teşkilatı 35 yıllık kariyerimde gördüğüm en karmaşık yapı. Buna benzer bir şey görmemiştim. Çok farklı bir örgüt, çünkü suç faaliyetlerinde bulunmalarına rağmen saklanmaya tenezzül bile etmiyorlar.

Fetullah Gülen'in yeşil kartının iptal edilmesi oldukça muhtemel ve bunun gerçekleşmesi için pek çok yol var. Örneğin, yeşil kart mülakatlarında, bahsi geçen okullara sponsor olduğu için ABD'ye bir eğitimci olarak kabul edildiğini biliyoruz. Fakat yeşil kart aldıktan sonra bu okullarla bir ilişiğinin olmadığını söyledi.

"ABD derin devleti koruyor"

Türkiye'de olduğu gibi, ABD'de de bir derin devlet olduğunu düşünüyorum. Gülen'in bütün bunları derin devlet desteği olmadan yapması mümkün değil. Ayrıca, ABD hükümetinin de Gülen'e verdiği desteğin Türkiye'nin meşruiyetinin ihlali anlamına geliyor. Gülen, Türkiye için olduğu kadar, ABD için de ulusal bir tehdittir.

"Her şey delillerle sabit"

Eğer Kaliforniya'da Manolya Okulları ve Teksas'taki Ahenk Okulları hakkındaki şikâyetnameleri okursanız, ikisine ait toplam 50 sayfalık delil olduğunu göreceksiniz. Türkiye'deki insanların bizim bu davayı gerçeklere ve delillere dayandırdığımızı anlaması çok önemli. Vergilerle, göçmenlikle alakalı sorunlarla beraber, para aklama da delillerle sabit durumda."