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Dünya

ABD'de gripten ölenlerin sayısı 53'e yükseldi

Riskli hasta sayısının geçen yıllardan fazla olduğunu vurgulandı

04 Şubat 2018 12:42

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, son 7 günde ABD genelinde 16 çocuğun daha gripten dolayı öldüğü bildirildi. Bu durumda ekim ayından bu yana grip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e çıktığı kaydedildi.

Sputnik'in Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Başkan vekili Anne Schuchat'in açıklamasından aktardığı habere göre, 2010'dan bu yana grip kaynaklı hastaneye başvuru istatistiklerinde, bu yıl için en yüksek rakamın görüldüğünü bildirdi.

Açıklamada ayrıca, bu yıl H3N2 virüsünün yaygın olduğu, bu virüsün farklı komplikasyonlara yol açabildiği, hastaneye yatışların görüldüğü, bazı vakaların ise ölümle sonuçlandığı ifade edildi. Schuchat, bu yılki komplikasyon ve vakaların önceki yıllara göre çok ağır geçtiğini ve hastaneye başvurularda riskli hasta sayısının geçen yıllardan fazla olduğunu vurguladı.

 

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