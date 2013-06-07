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Dünya

'ABD'de gözaltına alınanlar tecavüze uğradı'

ABD'de Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, gözaltına alınan çucuklar tecavüz ve tacize uğruyor

07 Haziran 2013 20:53

ABD’de gözaltında bulunan  yüzlerce gencin cinsel tacize ve tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı’nın 8500 kişi ile yaptığı görüşmeler sonucu bir rapor hazırlandı. Bu rapor sonucu,  gözaltı merkezlerinde kalan gençlerin buralarda çalışan görevlilerin tecavüzüne ya da cinsel tacizine uğradıkları öğrenildi.

Adalet Bakanlığı, ankete katılan çocuklardan 1.720’sinin cinsel saldırıya uğradığını bildirdi. 

Raporun yazarı  Allen Beck, gençlerin maruz kaldığı cinsel saldırı oranının hapishanede bulunan yetişkinlere oranla üç kat daha fazla olduğunu belirtti.

ABD’de hapishanede bulunan 70 bin gencin büyük bir kısmını 16 yaş ve altı mahkumlar oluşturuyor.

Kaliforniya merkezli Sağlık ve İnsan Hakları Örgütü  (Just Detention International) yöneticisi Louisa Stannow, basına yaptığı açıklamada, “Bugünkü rapor, bu merkezlerin gençler için  güvenli olmadıklarını gösterdi.” dedi.

Hazırlanan rapor Adalet Bakanlığı’nın “Cezaevlerinde Tecavüz” konulu panelinde paylaşılacak.  Washington’da gerçekleşecek oturumlara, taciz ve tecavüz vakalarının en çok ve en az yaşandığı merkez temsilcileri katılacak.

New York, Massachusetts ve Delaware gibi eyaletlerde  taciz bildirilmemiş. Cinsel tacizin en yüksek olduğu yerler Ohio, Güney Carolina, Georgia ve İllinois.

 

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