-ABD'DE GÖKTEN ÖLÜ KUŞ YAĞDI BEEBE (A.A) - 04.01.2011 - ABD'de gökyüzünden ölü kuş yağması olayının boyutlarının daha da geniş olduğu, toplu kuş ölümlerinin ülkenin güneyinde birbirine komşu iki eyalette gözlemlendiği açıklandı. Arkansas eyaletindeki Beebe adlı yerleşim biriminde, yılbaşı gecesi 1000 dolayında ölü Kırmızı Kanatlı Kara Kuş'un (blackbird) düştüğü açıklanmıştı. Ancak kasaba sakinlerinin, 4.000-5.000 arasında kuş ölüsü temizledikleri, olayın boyutlarının daha büyük olduğu belirlendi. Kuşların topluca neden öldüğü konusu henüz aydınlatılamadı. Bu gizemli vakanın boyutları, aynı olayın güneydeki Louisiana eyaletinde de meydana geldiğinin ortaya çıkmasıyla daha da büyüdü. Sığırcık kuşlarının ve ABD'ye özgü bir kuş olan Kırmızı Kanatlı Kara Kuş'un topluca ölümüne bu eyalette de rastlandı. Arkansas'taki toplu kuş ölümlerinin olduğu Beebe kasabasının yaklaşık 580 kilometre güneyindeki Labarre kenti yakınlarındaki Point Coupee Parish adlı yerleşim biriminde pazartesi günü, yılbaşından 2 gün sonra, gökyüzünden bu iki türe ait yaklaşık 500 ölü kuş düştü. Her iki olayın birbiriyle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Arkansas nehri kıyılarında geçen hafta da 100.000'e yakın tambur balığının topluca öldüğü belirlenmişti. Balık ölümlerinin olduğu bölge, Arkansas'taki kuş ölümlerinin olduğu yere yaklaşık 160 kilometre mesafede.