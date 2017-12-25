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Dünya

ABD'de göçmen kuşların ölümünden şirketler sorumlu tutulmayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Trump yönetimi, enerji şirketleri ve diğer iş kuruluşlarının göçmen kuşların ölümlerinden sorumlu tutulmayacağını açıkladı

25 Aralık 2017 19:22

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Trump yönetimi, enerji şirketleri ve diğer iş kuruluşlarının göçmen kuşların ölümlerinden sorumlu tutulmayacağını açıkladı.
ABD İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, şirketlerin göçmen kuşların ölümlerinden sorumlu tutulmayacağını belirtirken yasanın değiştirilmesi çevre grupları tarafından tepkiyle karşılandı.
ABD Ulusal Audubon Derneği Başkanı David O\'Neill Trump hükümetinin kararıyla ilgili, \"Noel, kuş katilleri için erken geldi. Beyaz Saray, yüz yıldan uzun bir süredir ülkede var olan koruma mirasıyla yollarını ayırıyor\" dedi.
Göçmen kuşlar hakkında yapılan son açıklama, Trump yönetiminin çevresel konularla ilgili değiştirdiği diğer kararlara dikkat çekti. Trump yönetimi, ABD\'nin Utah eyaletindeki iki ulusal parkın alanını daraltması ve nesli tükenme tehlikesine girmek üzere olan bir çeşit ormantavuğu Greater Sage Grouse için ayrılan bütçeyi daraltması nedeniyle, çevre grupları tarafından eleştirilmişti.
ABD İçişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Daniel Jorjani, 1918\'den beri kullanılan yasanın göçmen kuşların \"yanlışlıkla\" ölümüne yol açan şirketlere, yasa dışı veya lisanssız avlanmanın önüne geçilmesi nedeniyle dava açıldığını, ancak, hükümet tarafından kabul edilen Göçmen Kuşlar Anlaşması Yasası\'nın \"kasti olarak kuşlara, kuşların yumurtalarına ve yuvalarına zarar veren eylemlere\" uygulanabileceğine dikkat çekti. (Fotoğraflı)

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