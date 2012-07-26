ABD'de gıda fiyatları artacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda fiyatlarının gelecek yıl yüzde 3 ila 4 artması bekleniyor.

Uzmanlar, bu durumu 50 yılı aşkın zamandır yaşanan en şiddetli sellere bağlıyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın son tahminlerine göre kuru hava şartları hayvan yeminin fiyatını artırdığından süt, yumurta ve et fiyatları paylarına düşen zammı alacak.

Mısır, soya fasulyesi ve diğer tahılların fiyatları da geçen haftalarda yükselmeye başladı.

Fiyatı en çok artan ürünler ise et ve tavuk. Zira, et üreticilerinin pek çoğu yem fiyatlarıyla başetmekte zorlanıyor. Sebze ve meyve fiyatlarının ise zaten sulamayla üretildiklerinden artması beklenmiyor. Gıda fiyatları üzerindeki baskının ise yılın ilerleyen günlerinde hissedilmeye başlanacağı düşünülüyor.

ABD'de normalde gıda mallarındaki enflasyon yüzde 2,8 civarında seyrediyor. Amerika, dünyanın en büyük buğday ve soya fasulyesi ihracatcısı olduğundan artan fiyatların ABD dışını da etkileyebileceği yorumları yapılıyor. (BBC Türkçe)