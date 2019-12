ABD'de genişletilmiş teşvik paketi hazırlığı

Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratlar, seçim öncesinde vaat edilenden daha kapsamlı bir ekonomiyi canlandırma paketi için harekete geçti.



Temsilciler Meclisi'nin Demokrat başkanı Nancy Pelosi, Amerikan CBS Televizyonu'na yaptığı açıklamada, ülke ekonomisini canlandırmak için derhal büyük bir teşviğe ihtiyaç olduğunu söyledi.



Nancy Pelosi, ''Paketi ne kadar kısa sürede açıklarsak, harcanacak para da o kadar az olur" dedi.



Barack Obama, seçim kampanyası sırasında paketin büyüklüğünün 170 milyar dolar olabileceğini söylemişti.



Obama haftasonu yaptığı açıklamalarda 2011'e kadar en az iki buçuk milyon kişiye istihdam sağlanması gerektiğini vurguladı.



Nancy Pelosi, ABD Temsilciler Meclisi olarak 26 Eylül'de, 160 milyar dolarlık bir yardım paketini onayladıklarını, ancak Cumhuriyetçilerin Senato'da bu paketi reddettiklerini hatırlattı.

Temsilciler Meclisi Başkanı, "Halbuki bu paketin o dönemde büyük yardımı olurdu" diye konuştu. Geçen sürede ekonpmiminin kötüleştiğini belirten Pelosi, iktisatçıların şimdi milyarlarca dolarlık bir pakete ihtiyaç olduğunu söylediklerini vurguladı.



Demokratların New York senatörü Charles Schumer de, paketin 500 ilâ 700 milyar dolar arasında olması gerektiğini düşündüğünü söyledi.



New York senatörü, enflasyonun tersi olan deflasyonun eşiğinde olduklarını belirtti; genelde fiyatlarla birlite ulusal gelir, üretim ve istihdamın da düşmesinin büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.



Ekonomi ekibi bugün açıklanıyor



ABD Kongresi'nin Demokrat üyeleri "büyük bir ekonomi paketinin gereğine" işaret ederlerken, Barack Obama'nın da bugün ülkenin yeni Hazine Bakanı'nı ve ekonomi danışmanlarını açıklaması bekleniyor.



BBC muhabiri James Coomarasamy'nin aktardığına göre, Obama, kabinesiyle ilgili ayrıntıları perşembe günkü Şükran Günü tatili sonrasına bıraktı.



Ama Obama, ekonomi yönetimiyle ilgili atamaların daha fazla gecikemeyeceğine karar verdi.

En kritik atama 47 yaşındaki Timothy Geithner'ın, Hazine Bakanlığı görevine getirilmesi olacak.

Geithner halen Amerikan Merkez Bankası'nın New York şubesi başkanı.



Amerikan Hazine Bakanı olması halinde, öncelikle Obama yönetiminin ekonomik kriz karşısında alacağı önlemleri belirleyecek.



Timothy Geithner, zaten şimdiden bu yöndeki girişimlerde yer almış durumda.

Piyasalar geçen hafta, Geithner'ın Hazine Bakanlığı'na aday gösterileceğine yönelik ilk haberlere olumlu tepki vermişti.



Yeni ekonomi ekibinin bir diğer önemli üyesinin ise Larry Summers olması bekleniyor.

Larry Summers, Bill Clinton'ın başkanlığı sırasında Hazine Bakanı'ydı.



Summers'ın, Ulusal Ekonomi Konseyi'nin başkanı olacağı düşünülüyor.



Bu konsey ise, Barack Obama'nın vaat ettiği iki yıllık çok yönlü ekonomik teşvik paketini hazırlayacak.