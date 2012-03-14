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Ekonomi

ABD'de geçen yıl son çeyrekte cari açık 124,1 milyar dolara yükseldi

ABD'nin cari açığı 2006 yılında 800,6 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü

14 Mart 2012 19:26


T24- ABD Ticaret Bakanlığı, geçen yıl dördüncü çeyrekte cari açığın yüzde 15,4 artarak 124,1 milyar dolara çıktığını açıkladı. Geçen yılın tamamında ise cari açık yüzde 0,6 yükselişle 473,4 milyar doları buldu. Bu, 2008 yılından bu yana en yüksek cari açık seviyesi oldu.


ABD'nin cari açığı 2006 yılında 800,6 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Küresel ekonomik kriz döneminde ithalat talebinin azalmasıyla düşmeye başlayan cari açık, Haziran 2009'da resesyonun sona ermesinden sonra yeniden artma eğilimine girmişti.
Ekonomistler, Avrupa'daki borç krizinin yanı sıra Asya'daki büyümenin yavaşlamasının ABD'nin ihracatını olumsuz etkileyeceğine ve ABD'deki güçlü büyümenin ithalatı destekleyeceğine dikkati çekerek, bu yıl cari açığın yükseleceğini tahmin ediyorlar.


ABD'nin geçen yıl dördüncü çeyrekte dış ticaret açığı ise üçüncü çeyreğe göre 5,5 milyar dolar artışla 186,3 milyar dolar oldu. Söz konusu çeyrekte ihracat hafifçe düşerek 380,4 milyar dolar, ithalat ise artarak 566,7 milyar dolar oldu.


ABD ekonomisi geçen yıl yüzde 1,7 büyüdü.
 

 

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