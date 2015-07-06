ABD’de geçen haftanın özeti

29 Haziran-5 Temmuz haftasında, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan öne çıkan gelişmeleri Washington muhabirimiz Ali Kupeli bildiriyor.

Anayasa Mahkemesi idamlık mahkumların infazında ilaç kullanılmasına izin verdi

ABD’de idamla yargılanan üç mahkum, infaz esnasında kullanılan ilacın aşırı derecede acı verdiği gerekçesiyle yasaklanmasını talep etmişti. Anayasa mahkemesi pazartesi günkü oturumunda 5’e 4 oyla bu itirazı reddetti ve infazlarda ilaç kullanımına izin verdi. Oturumda Hakim Stephen Breyer ve Hakim Ruth Bader Gingsburg, idam cezasının anayasaya aykırı olabileceğini belirterek mahkemeyi idam cezasını yeniden tartışmaya çağırdı.

Geçtiğimiz yıl ilaç kullanılan üç idamda ölümün geciktiği ve mahkumların aşırı derecede acı çektiği gözlenmişti.

NBC Televizyonu, başkan aday adayı Donald Trump ile bağlarını kesti

NBCUniversal, içerik ortağı olduğu Donald Trump’ın Meksikalı göçmenleri aşağılayan sözleri üzerine ilişkilerini bitirme kararı aldı. Kararını yazılı bir açıklamayla duyuran şirket, Trump’la ortak girişimi olan ABD Güzellik Yarışması ve Dünya Güzellik Yarışması kutlamalarının NBC’de yayınlanmayacağını belirtti.

Trump, Meksikalıların ‘tecavüzcü’ ve kriminal kişiler olduğunu belirterek Meksika sınırına duvar örülmesi gerektiğini söylemişti.

New Jersey Valisi Chris Christie başkanlık için adaylığını açıkladı

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Washington Köprüsü skandalından sonra başkanlık yarışından vazgeçeceği düşünülen Vali Christie salı günü Cumhuriyetçi partiden adaylığını ilan etti. Christie Cumhuriyetçi partiden başkanlık yarışına katılan 28. aday oldu. Cumhuriyetçi partinin kendi içinde yapılacak oylama sonucunda seçimlere katılcak aday belli olacak.

ABD ve Küba karşılıklı elçilik açma kararı aldı

Geçtiğimiz yıl ilişkilerin düzeltilmesi kararı alan ABD ve Küba karşılıklı elçilik açma kararı aldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada elçiliklerin 20 Temmuz’da açılacağı duyuruldu.

Obama yönetimi ‘ilişkilerin düzeltilmesi anlaşması’ çerçevesinde geçtiğimiz ay Kongre’den Küba’ya yarım yüzyıldan beri uygulanan ambargonun kaldırılmasını istemiş ve ülkeyi terör listesinden çıkarmıştı.

Ülkede işsizlik oranı azalıyor

ABD’de perşembe günü açıklanan rakamlara göre haziran ayında 223 bin kişi istihdam edildi. Buna göre, yüzde 5.3’e gerileyen işsizlik oranı son 7 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

4 Temmuz - Bağımsızlık Günü

ABD’liler Cumartesi günü bağımsızlığa kavuşmalarını kutladı. Bağımsızlık kutlamaları çerçevesinde her yıl tüm ülkede çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Güne damgasını vuran ise havanın kararmasıyla yapılan havai fişek gösterileri oluyor.

Yeni Dünya diye anılan Amerika kıtasının keşfinin ardından bu topraklara yerleşen 13 koloni bağlı oldukları İngiltereye karşı gelmiş, 4 Temmuz 1776’da birleşerek Amerika Birleşik Devletlerini kurmuş ve bağımsızlık ilan etmişti.