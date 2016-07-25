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Dünya

ABD'de gece kulubüne silahlı saldırı; 2 ölü, 16 yaralı

İlk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi

25 Temmuz 2016 16:10

ABD'nin Florida eyaletindeki bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Saldırı gece yarısı Club Blu'da, bir parti sırasında gerçekleşti.

Saldırıda yaralananların bazılarının durumunun ciddi olduğu ve tüm yaralıların tedavilerinin bölgedeki hastanelerde devam ettiği de açıklandı.

Saldırı sırasında kulüpte bulunan gençlerden birisinin annesi Syreeta Gary, Florida'da yayın yapan Fox 4 televizyon kanalına konuşurken "Kızıma bir şey olmadığı için Tanrı'ya şükrediyorum. Bir ara kurşunlardan kaçmak için arabaların arasına atlamış, yere yatmış" dedi.

Polis saldırıyla bağlantısı olduğunu düşündüğü bir şüpheliyi tutukladı.

Gece kulübündeki saldırıdan sonra iki yerde daha silah sesleri duyuldu. İkinci olay yerinde de bir kişi yakalandı.

 

Orlando'da 49 kişi yaşamını yitirmişti

 

Florida eyaletinin Orlando kentinde 12 Haziran Pazar gecesi sabaha karşı çoğunlukla eşcinsellerin gittiği bir gece kulübünde Omar Mateen adlı kişinin düzenlediği bir başka saldırıda 49 kişi yaşamını yitirmiş, 53 kişi yaralanmıştı.

Güvenlik yetkilileri, ailesi Afganistan kökenli, kendisi New York doğumlu Mateen'in eylemini terör saldırısı olarak tanımlamıştı.

Eski bir güvenlik görevlisi olan 29 yaşındaki Mateen'in kendi başına eylemi düzenlediği, herhangi bir terör örgütüyle irtibatına dair kanıt bulunmadığı açıklanmıştı.

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