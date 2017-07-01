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Dünya

ABD'de gece kulübüne saldırı: 17 kişi yaralandı

17 kişi olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralandı

01 Temmuz 2017 19:22

ABD'nin Arkansas eyaletinin Little Rock kentindeki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Little Rock kenti Polis Şefi Kentor Buckner, yerel basına yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde "Power Ultra Lounge" adlı gece kulübünde bulunan kişiler arasında çıkan tartışma sonrası silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Emniyetten yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişinin olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının terör bağlantılı olduğunun sanılmadığı vurgulandı.

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