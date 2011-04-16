-ABD'DE FIRTINA 3 CAN ALDI BRINMINGTAM (A.A) - 16.04.2011 - ABD'nin Alabama eyaletinin iç kesiminde, şiddetli fırtınadan etkilenen bir evdeki ailenin 3 üyesinin öldüğü bildirildi. İlk önce Oklahoma'da geçen perşembe günü başlayan ardından Arkansas'ta etkili olan şiddetli fırtınada ölenlerin sayısı 13'e yükseldi Alabama'da yetkili, Montgomery'in yaklaşık 39 kilometre kuzeyindeki Auatuga ilçesindeki bir eve hortum isabet etmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü belirtti. ABD'deki şiddetli fırtına döneminde, Alabama'da daha önce de 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi, Arkansas ve Oklahoma'da meydan gelen diğer can kayıplarıyla ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği açıklandı. Bu arada, dün geç saatlerde şiddetli fırtınanın Mississippi ve Georgia'da da etkili olduğu haber verildi.