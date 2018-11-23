ABD'de firmalar online astışlar için geçici işe alımlara başladı

Elif Varan / İstanbul, 23 Kasım (DHA) - Çevrimiçi satışların geçen yıla göre yüzde 20 artış beklendiğinden, çeşitli firmalarda yoğun bir şekilde işe alım süreci başladı.

Amazon, özgeçmiş ve mülakat olmadan bir çevrimiçi form aracılığıyla çalışanlarını işe alıyor.

UPS, bir günlük işe alım sürecinde yaklaşık 170 noktada, 40 bin geçici çalışana mülakat ve sürüş testi yaptı.

En büyük perakendecilerden olan Target da Noel zamanında 120 bin kişiyle rekor sayıda işe alım yapıyor.

Çoğu tarımda olan geçici yaz işleri, daha sonra kendi yurduna dönen göçmenlerden oluşuyor. İşverenlerin incelediği bir site olan Glassdoor\'dan Andrew Chamberlain, kış çalışanlarının genellikle dil becerisinin olması gerektiğinden ve çalışma vizelerini de kapsandığından daha zor bulunduğunu belirtti.

ABD’de çalışan Amazon çalışanlarının bir önceki yıla göre 20 bin kişi azalmasını yorumlayan Citigroup analisti Mark May, bunun nedenini Amazon merkezlerindeki robotların daha fazla kullanılmasına bağlıyor.